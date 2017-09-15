 Abou, Porto’yu çıldırttı – Fotomaç – 15 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Abou, Porto’yu çıldırttı

    Abou, Porto’yu çıldırttı

    Kamerunlu yıldızın, maç sonu Beşiktaş soyunma odasına inerek siyah beyazlı oyuncularla dans ederek kutlama yapması Portolular’ı kızdırdı

    Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında da Porto'ya geri dönen Aboubakar'ın, önceki akşam oynanan maçın ardından yaptıkları Portekizlileri adeta çileden çıkardı. Cezası nedeniyle Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Aboubakar, karşılaşmanın bitiminde soluğu Beşiktaş soyunma odasında aldı.

    Burada eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Kamerunlu yıldızın adeta Beşiktaş futbolcusu gibi gülmesi, dans etmesi ve eğlenmesi, Porto taraftarlarını çıldırttı. Portekiz medyası sanal alemde paylaşılan bu görüntülerde; takımı Porto'nun maçı kaybetmesine rağmen Aboubakar'ın rakip oyuncularla eğlenmesi üzerine "Aboubakar ne yapmak istiyor, birileri onu uyarmalı, hem de hemen" ifadelerine yer verdiler. Öte yandan Portolu taraftarlar da, Aboubakar'ı çok sert ifadeler kullanarak eleştirdiler

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abou, Porto’yu çıldırttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.