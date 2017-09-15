Abou, Porto’yu çıldırttı

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında da Porto'ya geri dönen Aboubakar'ın, önceki akşam oynanan maçın ardından yaptıkları Portekizlileri adeta çileden çıkardı. Cezası nedeniyle Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Aboubakar, karşılaşmanın bitiminde soluğu Beşiktaş soyunma odasında aldı.

Burada eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Kamerunlu yıldızın adeta Beşiktaş futbolcusu gibi gülmesi, dans etmesi ve eğlenmesi, Porto taraftarlarını çıldırttı. Portekiz medyası sanal alemde paylaşılan bu görüntülerde; takımı Porto'nun maçı kaybetmesine rağmen Aboubakar'ın rakip oyuncularla eğlenmesi üzerine "Aboubakar ne yapmak istiyor, birileri onu uyarmalı, hem de hemen" ifadelerine yer verdiler. Öte yandan Portolu taraftarlar da, Aboubakar'ı çok sert ifadeler kullanarak eleştirdiler