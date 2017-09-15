Abou, Porto’yu çıldırttı
Kamerunlu yıldızın, maç sonu Beşiktaş soyunma odasına inerek siyah beyazlı oyuncularla dans ederek kutlama yapması Portolular’ı kızdırdı
Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen, bu sezon başında da Porto'ya geri dönen Aboubakar'ın, önceki akşam oynanan maçın ardından yaptıkları Portekizlileri adeta çileden çıkardı. Cezası nedeniyle Beşiktaş'a karşı forma giyemeyen Aboubakar, karşılaşmanın bitiminde soluğu Beşiktaş soyunma odasında aldı.
Burada eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Kamerunlu yıldızın adeta Beşiktaş futbolcusu gibi gülmesi, dans etmesi ve eğlenmesi, Porto taraftarlarını çıldırttı. Portekiz medyası sanal alemde paylaşılan bu görüntülerde; takımı Porto'nun maçı kaybetmesine rağmen Aboubakar'ın rakip oyuncularla eğlenmesi üzerine "Aboubakar ne yapmak istiyor, birileri onu uyarmalı, hem de hemen" ifadelerine yer verdiler. Öte yandan Portolu taraftarlar da, Aboubakar'ı çok sert ifadeler kullanarak eleştirdiler
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:47
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Başakşehir, beraberliğe razı oldu
Toplam 8
Yorum
Haydar Kendisi gibi oynayan bir rakibe çattı... Başakşehirin üstüne gitmeyin top falan oynayamaz bu takım. Yığılın onlar gibi 30 metreye iş tamam..
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Turnuvanın şampiyonu Galatasaray oldu
Toplam 3
Yorum
z4554 Bizim bebeler iyide büyünce eşekleşiyorlar.
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''Fabrika gibi çalışacak''
Toplam 9
Yorum
berat enkaz devraldık diyorsun,en çok bonservisi aysalın terime sorarak aldığı brumadan kazanıyorsun utanmanda yok.şaibeli tulunla ne çeviriyorsun
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