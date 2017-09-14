Yok böyle bir gol

Kartal, Porto deplasmanında kanat çırparken Cenk Tosun uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gol attı. Dakikalar 28'i gösterirken başarılı forvet 'kankası' Caner Erkin'den pası aldı. 26 yaşındaki forvet kafasını kaldırıp kaleye baktı ancak kimse böyle bir şut beklemiyordu, özellikle de Porto'nun kalecisi İker Casillas. 32 metreden adeta bir füze yollayan Cenk'in vuruşu ağlara yapıştığında Türkiye'den "Goooolll" sesi yükseldi.

'CENK BEY DİYECEKSİNİZ'

Siyah-beyazlıların yıldızı Cenk Tosun'un golü sosyal medyayı da salladı. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada "Yerli füzeye Cenk'in adı verilsin", "Cenk bu golle 150 milyon euro eder", "Cenk'in golü attığı yerden taksi 150 TL yazar", "Gol yememiş Casillas yoktur, Cenk'in şutunu görmemiş Casillas vardır" yorumları yağdırdı.

AYAĞIMA İYİ OTURDU SÜPER GOL OLDU

Cenk attığı golü anlattı. Cenk, "1- 0'dan sonra geriye çekildik ve skor 1-1 oldu. O sırada top ayağıma iyi oturdu ve süper bir gol oldu. Baskı yerken ikinci golü bulmamız bizim için iyi oldu. Porto ve taraftarı gaza gelmişti" dedi.

2007-08'DEN SONRA EN UZAK GOL: 32 METRE

Beşiktaşlı Cenk Tosun attığı muhteşem golle adını tarihe yazdırdı. 26 yaşındaki forvetin 32 metreden attığı gol, siyah-beyazlıların 2007-

08'den itibaren Şampiyonlar Ligi'nde en uzaktan rakip filelere yolladığı top oldu.