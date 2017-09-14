Uçurdun bizi
Portekiz’de gol perdesini Talisca açtı. Tosic’in ters kafa vuruşu skora denge getirdi Cenk Tosun’un füzesiyle yeniden öne geçen Kartal, Babel’in golüyle yüksekten uçtu
Beşiktaş Portekiz'de adeta futbol resitali sondu, Kara Kartal Avrupa semalarından yüksekten uçtu.. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Portekiz'in Porto takımına konuk olan temsilcimiz rakibini 3-1 mağlup ederek, tüm Türkiye'yi sevince boğdu.
Siyah-beyazlı temsilcimiz maça fırtına gibi başladı. 13'üncü dakikada gecenin yıldızlarından Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada kafayı vuran Talisca, Kara Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 8 dakika sonra Porto atağında Tosic'in ters kafa vuruşunda top filelerimize gitti ve skora denge geldi. Ama Beşiktaş durmak bilmiyordu.
Bu kez sahneye Cenk Tosun çıktı. 28'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Cenk, 32 metreden muhteşem bir füze gönderdi ve top filelerle buluştu. Yeniden öne geçen Beşiktaş maçı bırakmadı. 86'ıncı dakikada bu kez sahneye Babel çıktı. Negredo'nun asistinde topla buluşan Babel topu fileleri gönderdi ve skoru belirledi: 3-1.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:47
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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