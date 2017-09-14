Uçurdun bizi

Beşiktaş Portekiz'de adeta futbol resitali sondu, Kara Kartal Avrupa semalarından yüksekten uçtu.. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Portekiz'in Porto takımına konuk olan temsilcimiz rakibini 3-1 mağlup ederek, tüm Türkiye'yi sevince boğdu.

Siyah-beyazlı temsilcimiz maça fırtına gibi başladı. 13'üncü dakikada gecenin yıldızlarından Quaresma'nın sağdan yaptığı ortada kafayı vuran Talisca, Kara Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. Bu golden sadece 8 dakika sonra Porto atağında Tosic'in ters kafa vuruşunda top filelerimize gitti ve skora denge geldi. Ama Beşiktaş durmak bilmiyordu.

Bu kez sahneye Cenk Tosun çıktı. 28'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Cenk, 32 metreden muhteşem bir füze gönderdi ve top filelerle buluştu. Yeniden öne geçen Beşiktaş maçı bırakmadı. 86'ıncı dakikada bu kez sahneye Babel çıktı. Negredo'nun asistinde topla buluşan Babel topu fileleri gönderdi ve skoru belirledi: 3-1.