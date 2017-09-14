 Türkiye’nin gururu – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Türkiye’nin gururu

    Türkiye’nin gururu

    Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu deplasmanda bozguna uğratması sanal alemi coşturdu. Siyah-beyazlı ekibe ezeli rakiplerinden bile övgü geldi

    İşte o mesajlardan bazıları...

    @fıratgunayer: Bu sezon hiçbir resmi maçta gol yemeyen Porto 28 dakikada Beşiktaş'tan 2 gol yedi. (86'da 3 oldu)

    @Ogret menBet ul: Cimbomlu da olsam "Cenk Tosun" u tebrik etmemek olmaz o nasıl bir gol helal olsun gerçekten... @01aksoy _ 21: Çok golcü bugün Beşiktaş, kale görmesin hemen gol yapıyor.

    @nekadannhoj: Beşiktaş mı o takım. Porto'yu yeniyor ve süper bir oyun sergiliyor. Bismillahirrahmanirrahim.

    @bakbaba: Türkiye'nin gururu.

    @se vcanayhn: Demek evinizde gol yemiyorsunuz!

    @At akan_ucar1: Bir Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum seni Beşiktaş.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:35
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