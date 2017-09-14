Türkiye’nin gururu
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu deplasmanda bozguna uğratması sanal alemi coşturdu. Siyah-beyazlı ekibe ezeli rakiplerinden bile övgü geldi
İşte o mesajlardan bazıları...
@fıratgunayer: Bu sezon hiçbir resmi maçta gol yemeyen Porto 28 dakikada Beşiktaş'tan 2 gol yedi. (86'da 3 oldu)
@Ogret menBet ul: Cimbomlu da olsam "Cenk Tosun" u tebrik etmemek olmaz o nasıl bir gol helal olsun gerçekten... @01aksoy _ 21: Çok golcü bugün Beşiktaş, kale görmesin hemen gol yapıyor.
@nekadannhoj: Beşiktaş mı o takım. Porto'yu yeniyor ve süper bir oyun sergiliyor. Bismillahirrahmanirrahim.
@bakbaba: Türkiye'nin gururu.
@se vcanayhn: Demek evinizde gol yemiyorsunuz!
@At akan_ucar1: Bir Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum seni Beşiktaş.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:35
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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