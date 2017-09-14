İşte o mesajlardan bazıları...

@fıratgunayer: Bu sezon hiçbir resmi maçta gol yemeyen Porto 28 dakikada Beşiktaş'tan 2 gol yedi. (86'da 3 oldu)

@Ogret menBet ul: Cimbomlu da olsam "Cenk Tosun" u tebrik etmemek olmaz o nasıl bir gol helal olsun gerçekten... @01aksoy _ 21: Çok golcü bugün Beşiktaş, kale görmesin hemen gol yapıyor.

@nekadannhoj: Beşiktaş mı o takım. Porto'yu yeniyor ve süper bir oyun sergiliyor. Bismillahirrahmanirrahim.

@bakbaba: Türkiye'nin gururu.

@se vcanayhn: Demek evinizde gol yemiyorsunuz!

@At akan_ucar1: Bir Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum seni Beşiktaş.