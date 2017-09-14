 Tolgay şoku! – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Tolgay şoku!

    Tolgay şoku!

    Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan, yüksek ateş nedeniyle Porto maçı kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Tolgay Arslan, dün (önceki) gece ortaya çıkan yüksek ateş nedeniyle sağlık açısından riske edilmemek amacıyla Porto maçı kadrosundan çıkartılmıştır. Oyuncumuzun medikal tedavisine başlanmıştır" denildi.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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