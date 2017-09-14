Talisca’nın 13 uğuru!
Geçen yıl 13 Eylül’de Benfica filelerini havalandıran Anderson Talisca, dün akşam yine 13 Eylül’de, üstelik 13. dakikada bu kez de Porto’ya golünü attı
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Portekiz ekiplerini boş geçmiyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde 13 Eylül'de oynanan 1-1 sona eren deplasmandaki Benfica karşılaşmasında takımının tek golünü atan sambacı, dün akşam (13 Eylül) Porto'yu da boş geçmedi.
Talisca, karşılaşmanın 13'üncü dakikasında mavi-beyazlıların filelerini havalandırırken, bu sezon Beşiktaş formasıyla ikinci golünü atmış oldu. Bu arada Brezilyalı oyuncunun attığı gol, Portekiz basınında da büyük yankı uyandırdı. Portekiz'in Record Gazetesi, Anderson Talisca'nın attığı golün ardından yaptığı sevinci paylaştı ve altına da, maç sırasında sürekli ıslıklanan sambacı için "Tribünleri susturdu" ifadelerini kullandı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:07
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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