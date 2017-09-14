Şenol Güneş: Kenarda yoruldum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Porto'nun hızlı ataklarına yanıt vermeye çalıştıklarını kaydederek, "Hem moral hem puan açısından Şampiyonlar Ligi'nde kazanmak önemliydi. Güçlü bir rakibi yendik. Galibiyet önemli tabii ama hiçbir garantisi yok. Avantaj oldu. Gol de bulduk. Kazanan takım olarak mutluyuz. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Takımda tecrübeli oyuncuların olduğuna değinen Güneş, "Bir kısmı saha içinde bir kısmı saha dışında oluyor. Türkiye'de 'niye kenarda' kavgasını ediyoruz. Kenardakiler girdi, katkıları oldu. Oyunlarını oynadılar, bütün başarı onlara ait" dedi.



Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Monaco ve Leipzig de iyi takımlar. Porto da ortak olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. Oyuncularıma futbolun keyfini almalarını, koşmalarını ve yardımlaşmalarını söyledim. İstanbul'a göre serin olmasına rağmen ben de saha kenarında yoruldum. Bu ligin ayrı heyecanı var. Duygu ve konsantrasyon üst seviyede oluyor."



Tecrübeli teknik adam Tosic'in de iyi olduğunu kaydederek, "Tosic gol atmayı seviyor ama bazen kaleleri şaşırıyor" diye espri yaptı. Güneş, taraftar için de "Taraftarlar yoktu ama iyi niyetleri, ruhları ve duaları bizimleydi" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş rekor kırdı

Siyah-beyazlı ekibin Porto ile yaptığı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş de rekor kırdı. Beşiktaş'ın başında 3. sezonunu geçiren Güneş, 19. kez bir Avrupa kupası maçında sahada yer aldı. Güneş, 18 kez Avrupa kupalarında görev alan Lucescu'yu geride bıraktı.

Beşiktaş iyi ve tecrübeli

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, Beşiktaş karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi. Futbolcularının ellerinden gelen gayreti gösterdiğini belirten Conceiçao, "Futbolda gol atamayınca kaybediyorsunuz, bizim başımıza gelen de buydu" dedi. Beşiktaş'ın iyi takım olduğunu ve tecrübe de kazandığını kaydeden Portekizli hoca, "Kalecileri iyi performans gösterdi" diye konuştu.