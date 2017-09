Siyah-beyazlıların genel sekreteri ''Dün gecede görüldü ki sahada ne yaptığını bilen ve kendine güvenen bambaşka bir Beşiktaş vardı.Bu kelimeyi kullanmanın yanlış olacağını sanmıyorum adeta 'Şampiyonlar Ligi takımı' gibi oynadık'' dedi.



''ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI GİBİ OYNADIK''

Ürkmezgil Porto zaferini ''Şampiyonlar Ligi'ne Porto galibiyeti ile hem de deplasmanda alınan bir galibiyetle başlamak inanılmaz bir duygu.Daha önce dört maç yapıp yenemediğimiz Porto'yu kendi statlarında 3-1 ile geçtik.Oyun olarak bakacak olursak kendine güvenen ve sahada ne yaptığı bilen oyuncularımız vardı.Kadro kalitemiz maçın her anında kendini gösterdi.İlk onbirde oynayanlar sonradan oyuna girenler kısacası tüm takım tam bir 'Şampiyonlar Ligi takımı' gibi oynadı ve bu güzel galibiyeti bize hediye etti.Çok önemli bir başarı yakaladık dün gece.Bu galibiyet ile gruptaki durumumuzu daha ilk maçtan kendi lehimize çevirdik ve ipleri elimize aldık.Ama şunu asla unutmamalıyız daha ilk maçımızı oynadık ve sadece 3 puan kazandık.Takımların güçleri birbirine yakın olduğu için her an her şeyin olabileceği bir grup.O yüzden Porto maçına takılıp kalmadan diğer maçları da aynı ciddiyet ve özgüven içinde oynamalıyız.Dün geceki takımı gördükten sonra kalan maçlarımızı da bu şekilde oynayacağımıza benim inancım tam.Bu kez gruptan çıkacağımıza sonuna kadar inanıyorum'' şeklinde değerlendirdi.



CENTİLMEN PORTO SEYİRCİSİ

Porto seyircisinin özellikle Quaresma ve Pepe'ye gösterdiği ilgi ve sevgiye de değinen Ürkmezgil ''Quaresma ve Pepe'ye Porto seyircisinin gösterdiği ilgi bizi de çok gururlandırdı.Daha havaalanına indiğimizden itibaren karşılamaya gelen taraftarların ilgi ve alakaları bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı.Quaresma maçtan çıkarken bütün stat ayakta alkışladı.O futbolcunun yöneticisi olmak bile böyle anlarda ayrı bir haz veriyor.Yine maç sonunda da çok centilmen ve sevgi dolu bir Porto taraftarı vardı.Muhteşem bir gece yaşadık.'' diye konuştu.



PORTOLU ÇOCUĞUN QURESMA SEVGİSİ TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Ahmet Ürkmezgil maça gelirken Quaresma ile ilgili yaşadıkları bir anıyı da paylaştı. Ahmet Ürkmezgil ''Quaresma'nın Porto'da çok sevildiğini biliyorduk ama bu seyahatte gözlerimizle de şahit olduk.Havaalanından itibaren başlayan sevgi gösterileri, takım otelinin önüne gelip fotoğraf çektirmek, imza almak için bekleyenler hepsi güzel olaylardı ama maça gelirken yaşadığımız bir olay vardı ki bizi de çok sevindirdi ve etkiledi.Yönetici arkadaşlarla takımdan ayrı bir otobüsle stada geliyorduk.Otobüsün yanında da önünde de Beşiktaş yazıyordu.Yolda yanımızdan öğrencileri taşıyan bir minibüs geçerken bütün minibüsteki çocuklar bizim otobüsü takım otobüsü zannettiler ve alkışlıyorlardı.Hatta bi tanesi resmen cama yapıştı ve Quaresma, Quaresma diye bağırıyordu.Minibüs trafikten dolayı da bir süre önümüzde gitti.Çocuk cama yapışıp dakikalarca 'Quaresma, Ricardo Ricardo' diye bağırıp durdu.Quaresma'yı göremeyince resmen ağlamaklı oldu.Biz de otobüsteki yöneticiler olarak çok duygulandık ve maçta da tüm stat oyuncumuzu ayakta alkışlayınca tüylerimiz diken diken oldu'' diye anlattı.