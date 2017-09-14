Ryan Babel: ''Fişi çektik...''
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada son golü kaydeden Ryan Babel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın harika Şampiyonlar Ligi başlangıcında pay sahibi isimlerden olan Ryan Babel, 3-1 kazanılan Porto maçının ardından açıklamalarda bulundu. İlk golden sonra kazanabileceklerinin farkına vardığını söyleyen Babel, şu sözleri söyledi;
''İyi bir maç oynadık. Özellikle de savunmada çok sağlam durduk. Maçtan önce bir heyecan vardı ama golle beraber öz güvenimiz arttı. Öz güvenimiz arttığında da maçı kazanabileceğimizi fark ettik.
Bu seviyedeki bir turnuvada sonuçları hiçbir zaman öngöremezsiniz. Tabii ki iyi başlamak önemliydi ama daha çok maçımız var. Önümüzde çok uzun bir yol var.
2-1 uzun süre devam edince, rakip de baskı kuruyor. Fişi çekmek için 3. golü bulmamız gerekiyordu ve fişi çektik''
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:36
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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