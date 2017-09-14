 Quaresma Avrupa’da tutulmuyor – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Quaresma Avrupa’da tutulmuyor

    Quaresma Avrupa’da tutulmuyor

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi maçlarında attığı gollerde şov yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde attığı son dokuz golün altısında Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var (üç gol, üç asist). Porto maçına ilk 11'de başlayan Quaresma, dün akşam da Talisca'ya bir asist yaparken; Avrupa'da şov yapmaya devam ediyor.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:46
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