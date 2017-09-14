Quaresma Avrupa’da tutulmuyor
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi maçlarında attığı gollerde şov yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde attığı son dokuz golün altısında Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var (üç gol, üç asist). Porto maçına ilk 11'de başlayan Quaresma, dün akşam da Talisca'ya bir asist yaparken; Avrupa'da şov yapmaya devam ediyor.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:46
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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