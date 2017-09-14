Quaresma Avrupa’da tutulmuyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi maçlarında attığı gollerde şov yapmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde attığı son dokuz golün altısında Ricardo Quaresma'nın direkt katkısı var (üç gol, üç asist). Porto maçına ilk 11'de başlayan Quaresma, dün akşam da Talisca'ya bir asist yaparken; Avrupa'da şov yapmaya devam ediyor.