 Porto’yu ezberlemiştik – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Porto’yu ezberlemiştik

    Porto’yu ezberlemiştik

    Pepe: "Benim için önemli ve zor bir maçtı"

    Kartal'ın Portekizli yıldızlarınndan Pepe, taktik olarak Porto'yu çok iyi ezberlediklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "İyi başlamak önemliydi. Benim için çok önemli ve zor bir maçtı. Burada 3 mükemmel yılım geçti. İnsan ve futbolcu olarak çok şey öğrendim" dedi.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:52
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