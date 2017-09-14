Porto’yu ezberlemiştik

Kartal'ın Portekizli yıldızlarınndan Pepe, taktik olarak Porto'yu çok iyi ezberlediklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "İyi başlamak önemliydi. Benim için çok önemli ve zor bir maçtı. Burada 3 mükemmel yılım geçti. İnsan ve futbolcu olarak çok şey öğrendim" dedi.