Porto’yu ezberlemiştik
Pepe: "Benim için önemli ve zor bir maçtı"
Kartal'ın Portekizli yıldızlarınndan Pepe, taktik olarak Porto'yu çok iyi ezberlediklerini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "İyi başlamak önemliydi. Benim için çok önemli ve zor bir maçtı. Burada 3 mükemmel yılım geçti. İnsan ve futbolcu olarak çok şey öğrendim" dedi.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:52
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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