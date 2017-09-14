İki resim arasındaki ruh farkı!

Peki bu zaferi getiren en önemli şey neydi? Konsantrasyon!..

Porto maçının ardından Pepe ve Quaresma'nın söyledikleri şeyler galibiyetin nasıl geldiğini anlatıyordu aslında: "Porto'yu ezberledik"

İki yıldızın söylediği gibi takımın diğer oyuncuları da rakibi ezberledi, maça konsantre oldu ve sadece oyuna odaklandı. Aşağıdaki fotoğrafa iyi bakın! Beşiktaş yedek kulübesinde, sahada olmayan oyuncular belki de birçok maçta sahada olan 11'den daha çok konsantre şekilde maç izliyor...

Şimdi de Ay-Yıldızlıların Ukrayna maçında yedek kulübesinde oturan isimlerin hallerini size hatırlatmak istiyoruz... Söyleyeceğimiz fazla bir şey yok, iki resim her şeyi zaten anlatıyor!





Porto maçındaki Beşiktaşlılar gibi konsantre olursan rakibini 'dağıtırsın', Ukrayna maçında yedek kulübesinde oturanlar gibi ilgini başka yerlere verirsen rakibin seni 'dağıtır' Yorum sizin...