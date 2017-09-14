Hep bunu yapıyor!

Sırp oyuncu böylece Beşiktaş kariyerinde 4'üncü kez kendi kalesine gol atmış oldu. Önceki sezonun 5. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 biten Gençlerbirliği ve 6. haftada Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçlarında kendi kalesine gol atan Dusko Tosic, geçen sezon da Konyaspor maçında kendi ağlarını 1 kez havalandırdı.

KENDİ KALESİNE 4. GOL

Dusko Tosic, Porto deplasmanında kafayla topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş kariyerinde bunu 4. kez gerçekleştirmiş oldu. Tosic daha önce 2015-16 sezonunun 5. ve 6. haftalarında arka arkaya oynanan Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında kendi filelerini havalandırmıştı. Tosic, 2016-17 sezonunda ise Beşiktaş'ın 5-1 Konyaspor'u yendiği maçta kendi kalesine gol atmıştı.



ABOUBAKAR ONLARI DA YAKSIN!

Tosic'in kendi kalesine attığı gol sonrası akıllara Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları geldi. Çebi maç öncesinde cezalı olan Porto golcüsü Aboubakar için "Bizi geçen sezon yaktı, şimdi de onları yakar inşallah' demişti.



Tosic'in kendi ağlarına yolladığı topun ardından sosyal medyada bu açıklamalara gönderme yapılarak 'Aboubakar Porto'yu yakmadı ama Tosic yine Beşiktaş'ı yaktı' yorumları yapıldı.