Hep bunu yapıyor!
Siyah-beyazlıların Sırp oyuncusu Dusco Tosic, Porto maçında kendi kalesine bir gol attı.
Sırp oyuncu böylece Beşiktaş kariyerinde 4'üncü kez kendi kalesine gol atmış oldu. Önceki sezonun 5. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 biten Gençlerbirliği ve 6. haftada Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Fenerbahçe maçlarında kendi kalesine gol atan Dusko Tosic, geçen sezon da Konyaspor maçında kendi ağlarını 1 kez havalandırdı.
KENDİ KALESİNE 4. GOL
Dusko Tosic, Porto deplasmanında kafayla topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş kariyerinde bunu 4. kez gerçekleştirmiş oldu. Tosic daha önce 2015-16 sezonunun 5. ve 6. haftalarında arka arkaya oynanan Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında kendi filelerini havalandırmıştı. Tosic, 2016-17 sezonunda ise Beşiktaş'ın 5-1 Konyaspor'u yendiği maçta kendi kalesine gol atmıştı.
ABOUBAKAR ONLARI DA YAKSIN!
Tosic'in kendi kalesine attığı gol sonrası akıllara Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları geldi. Çebi maç öncesinde cezalı olan Porto golcüsü Aboubakar için "Bizi geçen sezon yaktı, şimdi de onları yakar inşallah' demişti.
Tosic'in kendi ağlarına yolladığı topun ardından sosyal medyada bu açıklamalara gönderme yapılarak 'Aboubakar Porto'yu yakmadı ama Tosic yine Beşiktaş'ı yaktı' yorumları yapıldı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:15
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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