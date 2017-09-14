 Conceiçao'dan Beşiktaşlı isme övgü – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Conceiçao'dan Beşiktaşlı isme övgü

    Conceiçao'dan Beşiktaşlı isme övgü

    Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı

    Siyah-beyazlı takım karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Conceiçao şunları söyledi:"Futbolda gol atamayınca kaybediyorsunuz, bizim başımıza gelen de buydu. Aslında oyuna iyi başladık ancak bu tür maçlarda gol yedikten sonra işler zorlaşıyor. İlk yarıda yaşadığımız buydu.

    "FABRI'YE ÖVGÜ
    "İyi dönüş yaptık ve beraberliği yakaladık. Oyunumuz iyiydi, direkten dönen topumuz vardı. Kalecileri iyi performans gösterdi."

    "3. GOLDEN SONRA OYUNDAN DÜŞTÜK"
    "İkinci yarı daha iyiydik. Beraberlik için elimizden geleni yaptık. Net pozisyonlarımız oldu. Üçüncü golü yedikten sonra oyundan düştük. Bu bizim oyunumuz etkiledi."

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:24
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