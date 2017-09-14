Conceiçao'dan Beşiktaşlı isme övgü
Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceiçao, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı
Siyah-beyazlı takım karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Conceiçao şunları söyledi:"Futbolda gol atamayınca kaybediyorsunuz, bizim başımıza gelen de buydu. Aslında oyuna iyi başladık ancak bu tür maçlarda gol yedikten sonra işler zorlaşıyor. İlk yarıda yaşadığımız buydu.
"FABRI'YE ÖVGÜ
"İyi dönüş yaptık ve beraberliği yakaladık. Oyunumuz iyiydi, direkten dönen topumuz vardı. Kalecileri iyi performans gösterdi."
"3. GOLDEN SONRA OYUNDAN DÜŞTÜK"
"İkinci yarı daha iyiydik. Beraberlik için elimizden geleni yaptık. Net pozisyonlarımız oldu. Üçüncü golü yedikten sonra oyundan düştük. Bu bizim oyunumuz etkiledi."
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:24
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Şenol Güneş: Kenarda yoruldum
Toplam 4
Yorum
uA şenol güneş trabzonda nıye birşey yapamadı peki o kadar büyükte niye bir avrupa takımı çalıştıramadı
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Hep bunu yapıyor!
Toplam 8
Yorum
Ankara Tosic şu takımı bozan tek isim
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Sonuna dek Aykut
Toplam 28
Yorum
son... Ali Koç gelir kendi ne Aziz der ne efendi Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor.
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