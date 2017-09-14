Cenk Tosun'dan Casillas'a füze
Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un golü 100 km'nin üzerinde çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yenen Beşiktaş'ta gecenin golü Cenk Tosun'dan geldi. Yaşayan efsane Iker Casillas'a attığı müthiş golün hızı belli oldu. Kartal'ın forveti 32 metreden kaydettiği golü 106 km hızla ağlara gittiği tespit edildi.
Cenk Tosun maçın ardından yatığı açıklamada; İdmandan sonra uzaktan vurmayı ço çalışıyorum. Elbet böyle güzel bir gol atacaktım. Şampiyonlar Ligi'ne böyle güzel başladığımız ve benim golümle öne geçtiğimiz için çok mutluyum" şeklinde konuştu.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:15
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Kasasını da doldurdu
Toplam 6
Yorum
eraycan babel tam bir forvet demiştim bu oyuncu forvette oynamalı kesinlike yeni golcümüz hayırlı olsun
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Hep bunu yapıyor!
Toplam 10
Yorum
eraycan bu kaç etti vanpersie olayınıda unutmadık sinirli dengesiz acemice oynuyor bence yedek kalıp aklı başına gelmeli
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Türkler geliyor
Toplam 1
Yorum
BASAKSEHİR dar eder arkadas cok ıyı takım oyunu oynuyo BASAKSEHIR rahat cıkar gruptan 4-5 lık yapar gıbıme gelıyo
Cenk Tosun'dan Casillas'a füze haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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