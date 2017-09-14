 Cenk Tosun'dan Casillas'a füze – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Cenk Tosun'dan Casillas'a füze

    Cenk Tosun'dan Casillas'a füze

    Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği maçta Cenk Tosun'un golü 100 km'nin üzerinde çıktı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yenen Beşiktaş'ta gecenin golü Cenk Tosun'dan geldi. Yaşayan efsane Iker Casillas'a attığı müthiş golün hızı belli oldu. Kartal'ın forveti 32 metreden kaydettiği golü 106 km hızla ağlara gittiği tespit edildi.

    Cenk Tosun maçın ardından yatığı açıklamada; İdmandan sonra uzaktan vurmayı ço çalışıyorum. Elbet böyle güzel bir gol atacaktım. Şampiyonlar Ligi'ne böyle güzel başladığımız ve benim golümle öne geçtiğimiz için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:15
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