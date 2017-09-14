 Çağla Büyükakçay çeyrek finalde – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    çeyrek finalde

    <a href="/index/cagla-buyukakcay?id=548b5da6-eee4-4bb4-be3d-a3fe129cfab7" class="" rel="tag">Çağla Büyükakçay</a> çeyrek finalde

    Milli tenisçi , 'da organize edilen ITF turnuvasında tek kadınlarda ev sahibi ülkeden Albie'yi 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı

    Milli tenisçi , 'da düzenlenen Uluslararası Federasyonu (ITF) turnuvasında teklerde çeyrek finale yükseldi.

    'nın Biarritz kentinde organize edilen 80 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar ikinci turunda, ile ev sahibi ülkeden Audrey Albie karşı karşıya geldi.

    Rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:44
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