Çağla Büyükakçay çeyrek finalde
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da organize edilen ITF turnuvasında tek kadınlarda ev sahibi ülkeden Albie'yi 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında teklerde çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın Biarritz kentinde organize edilen 80 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar ikinci turunda, Çağla Büyükakçay ile ev sahibi ülkeden Audrey Albie karşı karşıya geldi.
Rakibini 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, adını çeyrek finale yazdırdı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:44
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Toplam 1
Yorum
CELAL ALLAH RAHMET EYLESIN RUHU SAD OLSUN
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İki resim arasındaki ruh farkı!
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Yorum
Murat Illa birini övmek için digerini gömmeden duramiyoruz. Karsilastirma saçma olmus. Milli takimin fotografi maç baslamadan önce çekilmis.
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O isim Alanya maçında forma giyemeyebilir
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Yorum
selim Ya bu 5 e 2 top kapma ne kadar faydali bir calisma her antremanda yapiyorlar veriminide aliyoruz,Sut calistir uzaktan caprazdan kac sut atti
Çağla Büyükakçay çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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