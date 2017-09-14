Boş yer kalmadı

Porto taraftarları Beşiktaş maçına büyük ilgi gösterdi. Takımlarını desteklemek için stada koşan Portolu taraftarların Quaresma ve Pepe'ye de büyük ilgi gösterdileri gözlendi. Bu arada Beşiktaş'ı konuk eden Porto, resmi Twitter hesabından siyah- beyazlı takıma "Hoş geldin" mesajı paylaştı.

TARAFTAR MAÇA KOŞTU

Beşiktaş'ın Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada yaşanan taraftar olayları sonrası UEFA'nın her iki kulübe verdiği 2 yıl ertelemeli men cezası sonrası yönetim kurulu, Avrupa kupalarına taraftar götürmeme kararı almıştı. Bu na rağmen bazı Beşiktaşlı taraftarların ev sahibi ekibin seyircileri arasında maçı izlediği görüldü.