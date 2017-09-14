Boş yer kalmadı
Porto taraftarları Beşiktaş maçına büyük ilgi gösterdi. Takımlarını desteklemek için stada koşan Portolu taraftarların Quaresma ve Pepe'ye de büyük ilgi gösterdileri gözlendi. Bu arada Beşiktaş'ı konuk eden Porto, resmi Twitter hesabından siyah- beyazlı takıma "Hoş geldin" mesajı paylaştı.
TARAFTAR MAÇA KOŞTU
Beşiktaş'ın Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada yaşanan taraftar olayları sonrası UEFA'nın her iki kulübe verdiği 2 yıl ertelemeli men cezası sonrası yönetim kurulu, Avrupa kupalarına taraftar götürmeme kararı almıştı. Bu na rağmen bazı Beşiktaşlı taraftarların ev sahibi ekibin seyircileri arasında maçı izlediği görüldü.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:35
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
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