''Biz demiştik!''
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin, Porto karşılaşması öncesinde yaptığı paylaşımla ses getirdi.
Cenk Tosun'un da müthiş bir golle galibiyette baş rolü oynadığı Porto maçı sonrasında ise Caner Erkin bu kez, yaptığı paylaşımda dün yaptığı paylaşıma göndermede bulunarak, 'Biz demiştik." ifadesini kullandı.
Cenk Tosun, dün gece karşılaşma 1-1'lik skorla devam ederken 28. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 2-1 öne geçirmişti.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:53
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Conceiçao'dan Beşiktaşlı isme övgü
Toplam 1
Yorum
Varsayalım İsmail Üzülme Sergio,hücum olarak çok etkili bir takım özgüveni yüksek ama savunmayı biraz daha toparladı mı gruptan çıkar Porto.
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Menajeri İstanbul'a çağrıldı
Toplam 19
Yorum
mehmetcik gönderin şu persieyi millet süper yetenek eljif elmasın oynamasını takımı kurtarmasını istiyor
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Cenk Tosun'dan Casillas'a füze
Toplam 1
Yorum
denizgs okadar maç izliyorum böyle gol yiyen kaleci gömedim hemde CL seviyesinde. RM neden gönderdiği anlaşılıyor, 90 a doğru gitse anlarım.
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