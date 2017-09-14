 ''Biz demiştik!'' – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    ''Biz demiştik!''

    ''Biz demiştik!''

    'ın yıldız futbolcusu , karşılaşması öncesinde yaptığı paylaşımla ses getirdi.

    'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden 'ta karşılaşma öncesinde siyah beyazlı takımın iki yıldızı ve bir araya gelmiş, Caner sosyal medya hesabından, Cenk için "Yarın mı? Gol mü? İnşallah" paylaşımı yapmıştı.

    Cenk Tosun'un da müthiş bir golle galibiyette baş rolü oynadığı Porto maçı sonrasında ise Caner Erkin bu kez, yaptığı paylaşımda dün yaptığı paylaşıma göndermede bulunarak, 'Biz demiştik." ifadesini kullandı.



    Cenk Tosun, dün gece karşılaşma 1-1'lik skorla devam ederken 28. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 2-1 öne geçirmişti.
    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:53
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