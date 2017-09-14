 Beşiktaş yönetiminden futbolculara jest! – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    yönetiminden futbolculara jest!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> yönetiminden futbolculara jest!

    Devler Ligi'ne sükseli bir başlangıç yapan 'ta, yönetimden futbolculara jest geldi.

    Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 yenen 'ta keyifler yerinde.

    Devler Ligi'ne sükseli bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda, yönetimden futbolculara jest geldi. Porto galibiyeti nedeniyle UEFA'dan gelecek bir buçuk milyon Euro'luk primin yarısı futbolculara dağıtılacak. Yönetim böylelikle ligde veŞampiyonlar Ligi'nde zorlu periyoda giren takımın moralini de yüksek tutmak istiyor.

    Diğer yandan Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü kategorisine aday oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Cenk Tosun'un yanı sıra Barcelona'dan Lionel Messi, Chelsea'den Pedro Rodriguez, BorussiaDortmund'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham'dan Harry Kane'in golleri de adaylar arasında yer aldı.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:59
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