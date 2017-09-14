Beşiktaş yönetiminden futbolculara jest!
Devler Ligi'ne sükseli bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta, yönetimden futbolculara jest geldi.
Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 yenen Beşiktaş'ta keyifler yerinde.
Devler Ligi'ne sükseli bir başlangıç yapan siyah-beyazlılarda, yönetimden futbolculara jest geldi. Porto galibiyeti nedeniyle UEFA'dan gelecek bir buçuk milyon Euro'luk primin yarısı futbolculara dağıtılacak. Yönetim böylelikle ligde veŞampiyonlar Ligi'nde zorlu periyoda giren takımın moralini de yüksek tutmak istiyor.
Diğer yandan Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü kategorisine aday oldu. UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Cenk Tosun'un yanı sıra Barcelona'dan Lionel Messi, Chelsea'den Pedro Rodriguez, BorussiaDortmund'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham'dan Harry Kane'in golleri de adaylar arasında yer aldı.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:59
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Olcay Şahan takımı sırtlıyor
Toplam 2
Yorum
ERAY TS Olcay'ı bir tek Lucescu görmüyor. Bir de bu performansı birilerinin zoruna gidiyor.
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Ertuğrul Sağlam görevi bıraktı
Toplam 5
Yorum
ALPEREN ERTUĞRUL HOCALARIN KIRALIDIR ELİNE 40 CM KUMAŞ VERİP KENDİNİZE GÖMLEK İSTİYORSUNUZ OLURMU TABİKİ OLMAZ VEREKSİNİZ Kİ ALMAYA YÜZÜNÜZ OLSUN
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Uçurdun bizi
Toplam 20
Yorum
adn krc şmp gltsry yıllardır galatasarayımızla seviniyorduk şimdi beşiktaşımızla seviniyoruz başarılar karakartal
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