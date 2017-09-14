Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Portoyu 3-1 mağlup etmesi sonrası siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti çarşıda kutladı.
Şampiyonlar Ligi grup maçında Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yenmesiyle taraftarlar galibiyet sevincini Kartal Heykelinde kutladı. Portekiz'de oynanan Porto - Beşiktaş karşılaşması, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada son düdüğün çalınmasının ardından taraftarlar Beşiktaş Çarşıya akın ederek burada galibiyeti gönüllerince kutladı.
Yaklaşık 250 kişilik taraftar grubu marşlar eşliğinde galibiyeti kutlarken, yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:30
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Aboubakar'dan büyük sürpriz
Toplam 3
Yorum
Taraftar Öncelikle bir Türk takımının başarısından gurur duydum.Ama Aboubakar bu yaptığını Beşiktaşta oynarken yapsa başka takım için nolurdu?
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Beşiktaş, Porto'yu ezdi geçti!
Toplam 13
Yorum
yurtdisindan Tesekkurler besiktas bu gece yasattigin sevinc ve gurur icin.
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"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"
Toplam 1
Yorum
Bence Bazen Gercekten Müthis Oynuyor ama Bazen Ögle hatalar yapiyor ki aslinda Yapmasin
Beşiktaş taraftarı galibiyeti Çarşı’da kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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