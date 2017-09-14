 Beşiktaş taraftarı galibiyeti Çarşı’da kutladı – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    taraftarı galibiyeti ’da kutladı

    Beşiktaş taraftarı galibiyeti Çarşı’da kutladı

    'ın Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Portoyu 3-1 mağlup etmesi sonrası siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti çarşıda kutladı.

    Şampiyonlar Ligi grup maçında 'ın Porto'yu 3-1 yenmesiyle taraftarlar galibiyet sevincini Kartal Heykelinde kutladı. Portekiz'de oynanan Porto - Beşiktaş karşılaşması, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada son düdüğün çalınmasının ardından taraftarlar Beşiktaş Çarşıya akın ederek burada galibiyeti gönüllerince kutladı.

    Yaklaşık 250 kişilik taraftar grubu marşlar eşliğinde galibiyeti kutlarken, yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:30
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