 Babel'in golü rekor getirdi – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    Babel'in golü rekor getirdi

    Babel'in golü rekor getirdi

    UEFA 'nde oynanan ilk hafta maçlarının sonunda gol rekoru kırıldı.

    Daha önce 'nin açılış haftası gol rekoru 53 iken, Beşiktaşlı 'in 86. dakikada Porto ağlarına attığı 3'üncü golun sonrasında ilk haftada atılan gol sayısı toplamda 54'e ulaştı ve 2013-14 sezonuna ait rekor kırılmış oldu.

    'nde Salı günü oynanan maçlarda toplamda 28 gol atılmıştı. Dün oynanan maçlarında hepsinin gollü geçmesi ile son 15 sezonun en gollü açılış haftası yaşanmış oldu.

    Şampiyonlar Ligi'nde atılan en çok gol ise 2000-01 sezonunda ikinci grup maçlarında atılan 63 gol olarak kayıtlara geçti.

    2003-04 yılından itibaren Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarında atılan toplam goller şu şekilde:

    2003/04 40
    2004/05 31
    2005/06 37
    2006/07 42
    2007/08 36
    2008/09 36
    2009/10 37
    2010/11 44
    2011/12 32
    2012/13 43
    2013/14 53
    2014/15 43
    2015/16 48
    2016/17 50
    2017/18 54

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:54
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