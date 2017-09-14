Babel'den Aboubakar açıklaması

Sosyal medya hesabından Aboubakar ile olan bir fotoğrafını paylaşan ve açıklama yapan Babel, "Bu gönderi ile, Porto maçının ardından meydana gelen bir yanlış anlaşılmayı aydınlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşım / kardeşim / eski takım arkadaşım Aboubakar, eski takım arkadaşlarını selamlamak için soyunma odamızı ziyaret etti" dedi.

Babel şöyle devam etti: "Eski takım arkadaşları olarak, geçen sezon Aboubakar ile harika anılar paylaştığımız için, herkes Aboubakar'ı gördüğüne çok mutlu oldu. Kişisel olarak Aboubakar ile harika bir bağım var ve tabii ki onu gördüğüm için heyecanlıydım. Beşiktaş taraftarlarının Aboubakar'ı sadece kişisel olarak değil, aynı zamanda kulüp için yapmış olduğu iş için de takdir ettiğini biliyorum. Beşiktaş taraftarlarının, eski takım arkadaşlarının yeniden bağlantıya geçtiği bir anı görmek isteyeceğini düşündüm"

Hollandalı oyuncu, "Aboubakar, sadece bizi gördüğü için gülüyordu ve mutluydu. Tabii ki, Aboubakar'un Porto'nun mağlubiyetini kutladığını düşünmek aptalca. Umarım, bu her şeyi açıklığa kavuşmuştur" ifadesini kullandı.



