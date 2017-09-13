"Tosic gol atmayı seviyor da, bazen kaleyi karıştırıyor"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1 yenerek, bu önemli organizasyona hem moralli hem galibiyetle başladıklarını söyledi.

Beşiktaş, Avrupa'da galibiyetle başladı

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Porto'yu ilk kez mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Hem moral hem puan açısından Şampiyonlar Ligi'nde kazanmak önemliydi. Güçlü bir rakibi yendik." dedi.

Porto'nun hızlı ataklarına yanıt vermeye çalıştıklarını kaydeden Güneş, "Gol de bulduk. Kazanan takım olarak mutluyuz. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ben de saha kenarında yoruldum"

Gruptaki ilk maçı kazandıklarını anlatan Şenol Güneş, şunları kaydetti:

"Galibiyet önemli tabii ama hiçbir garantisi yok. Avantaj oldu. Monaco ve Leipzig de iyi takımlar. Porto da ortak olacaktır. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsunuz. Oyuncularıma futbolun keyfini almalarını, koşmalarını ve yardımlaşmalarını söyledim. İstanbul'a göre serin olmasına rağmen ben de saha kenarında yoruldum. Bu ligin ayrı heyecanı var. Duygu ve konsantrasyon üst seviyede oluyor."

Takımda tecrübeli oyuncuların olduğuna değinen Güneş, "Bir kısmı saha içinde bir kısmı saha dışında oluyor. Türkiye'de 'niye kenarda' kavgasını ediyoruz. Kenardakiler girdi, katkıları oldu. Oyunlarını oynadılar, bütün başarı onlara ait." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısında neşeli olduğu görülen Güneş, Porto karşısında kendi kalesine gol atan Dusko Tosic'in iyi oynadığını vurgulayarak, "Tosic gol atmayı seviyor ama bazen kaleleri şaşırıyor." şeklinde esprili bir ifade kullandı.

Porto maçında siyah-beyazlı taraftarların olmamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Güneş, "Taraftarlar yoktu ama iyi niyetleri, ruhları ve duaları bizimleydi." şeklinde konuştu.

Güneş, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleriyle ilgili soruyu, "Bu sene hedefimiz gruptan çıkmak. İyi bir yönetimimiz, takımımız ve taraftarımız var. İnşallah başarılı oluruz." diye yanıtladı.