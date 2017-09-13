 Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı

    Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı

    Beşiktaş'ta , yüksek ateş şikayetiyle Porto maçı kadrosundan çıkarıldı.

    Beşiktaş, yüksek ateş nedeniyle sağlık açısından riske edilmemek için 'ın Porto maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:15
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