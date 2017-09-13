Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, yüksek ateş şikayetiyle Porto maçı kadrosundan çıkarıldı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:15
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
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