 Quaresma 12’den vuracak! – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    12’den vuracak!

    Quaresma 12’den vuracak!

    Beşiktaş formasıyla Avrupa Kupaları’nda 11 gol atan ve mevcut kadronun en skorer ismi olan Portekizli, Porto maçında da fileleri havalandırmak istiyor.

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında bu akşam Porto ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta Ricardo , yeni başarının peşinde. Siyah-beyazlı formayla Avrupa'da şu ana dek 11 gol atan Quaresma, mevcut kadroda Avrupa kupalarında takımının en golcü oyuncusu durumunda. Portekizli oyuncu, bugün bir gol attığı takdirde 12 gole ulaşacak ve Bobo'yu yakalayacak. Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın geçen sezon Avrupa kupalarında yaptığı maçlarda 3 gol attı. Portekizli oyuncu, bu 3 golü de Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti.

    CENK TOSUN TAKİPTE
    Beşiktaşın forveti Cenk Tosun ise 7 golle mevcut kadroda en golcü ikinci oyuncu durumunda bulunuyor. Avrupa kupalarında geçen sezon takımına 4 gol kazandıran Cenk, 8 gollü Demba Ba ile 9 kez fileleri havalandıran Pancu'ya yaklaştı. Cenk, bugünkü karşılaşmada bir veya daha fazla gol atarsa bu iki oyuncuyu geçme fırsatı bulacak. Siyah-beyazlı ekipte Talisca ve Babel, Avrupa'da üçer kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan ile Mustafa Pektemek ikişer; Adriano, Atiba, Necip ve Tolgay birer kez gol sevinci yaşadı.

    TÜRKiYE'Yi ASLA KÖTÜLEMEM
    Quaresma'nın, Süper Kupa finalinde yaşadığı 'kelebek bıçak' ile ilgili olarak hiçbir açıklama yapmaması takdir topladı. Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinden kendisine olayla ilgili konuşması için röportaj talepleri gelen yıldız oyuncu Quaresma'nın bunların hepsini, "Türkiye'yi karalayacak bir açıklama yapmam" diyerek reddettiği ortaya çıktı.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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