Porto: 5 Beşiktaş: 1
UEFA Gençler Ligi'nde Porto, Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.
Öte yandan Porto'da Pires 8. dakikada penaltı kaçırırken, 74. dakikada Leite kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Gruba 3 puanla başlayan Porto U19, 2. haftada Monaco U19 takımıyla karşılaşacakken, temsilcimiz Beşiktaş U19 ise evinde RB Leipzig U19'u konuk edecek.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:11
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Toplam 1
Yorum
ozi her ikitarafında sözleri çok etkili kavgada söylenmezdi
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Toplam 8
Yorum
austin bu rakamlarsa eninde sonunda bu kulüp batar yaa.nasıl rivada yetmez floryada biri 5-10 yıl sonra kulübün nasıl batmayacağını anlatsın.
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Yanal: “Türk sporunun sorunları var”
Toplam 1
Yorum
burak burak sık sık sakatlanıyor diyen kaya çilingir oğlu haklı çıktı.böyle giderse fazla faydalı olamaz.
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