 Porto: 5 Beşiktaş: 1 – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Porto: 5 Beşiktaş: 1

    Porto: 5 Beşiktaş: 1

    UEFA Gençler Ligi'nde Porto, Beşiktaş'ı 5-1 mağlup etti.

    Porto'ya galibiyeti getiren goller, 31. dakikada Teixeira, 32. dakikada Moreira, 65. dakikada Quaeta, 70. dakikada penaltıdan Dalot ve 79. dakikada Queiros'tan geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise 39. dakikada kendi kalesine Queiros kaydetti.

    Öte yandan Porto'da Pires 8. dakikada penaltı kaçırırken, 74. dakikada Leite kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

    Gruba 3 puanla başlayan Porto U19, 2. haftada Monaco U19 takımıyla karşılaşacakken, temsilcimiz Beşiktaş U19 ise evinde RB Leipzig U19'u konuk edecek.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:11
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