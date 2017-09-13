Pepe: "Bizim için çok zor bir maç"
Siyah-beyazlı futbolcu Pepe, Porto maçı öncesi arkadaşlarını uyardı. Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan Pepe, "Bizim için zor bir maç olacak. Porto'nun çok iyi oyuncuları var. Teknik direktörleri de çok iyi. Bizim teknik direktörümüz de maça ilişkin uyarıları yaptı. 3 sene Porto'da yaşadım ve oynadım. Burada tekrar olmaktan mutluyum. Porto rakibimiz ve dikkat edilmesi gereken noktalara maçta dikkat edeceğiz" şeklinde konuştu.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:00
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Fenerbahçe'de Alper Potuk sevinci
Toplam 8
Yorum
TAYFUN BABA FUTBOL BİLGİN MÜTHİŞ. NE İZLİYOSUN SEN YA. TAKIMA UYACAK DERKEN HANGİ TAKIMA. BENCE TAKIM VALBUENAYA UYMASI GEREKİR.
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"Messi olmaz ama Emre olur"
Toplam 6
Yorum
Surmene Insallah
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 95
Yorum
ali Aykut Hocanın Hocalığı asla tartışılmaz.Aynı hoca FB'yi Uefa finaline yaklaştırmıştır,Lig ve 2 kez TR kupası şampiyonu yapmış,Suç yönetimde!
Pepe: "Bizim için çok zor bir maç" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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