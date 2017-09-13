Kartalsın, İrma kasırgası gibi yıkarsın!

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam TSİ 21.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak Porto karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Temsilcimiz Devler Ligi'ne deplasmanda alacağı puan ya da puanlarla başlamak isterken; geçen sezon D. Kiev'e yenilerek gruptan çıkma şansını son anda kaybeden Kara Kartal, bu kez işi son maça bırakmak istemediği için Porto karşısında iyi bir sonuç alarak iddiasını ortaya koymak amacında. Porto, Premier Lig'de 5'te 5 yaparken; oynadığı rakiplerin (Braga hariç) güçsüz ekipler olması gözden kaçmadı. Porto, Portekiz Ligi'nde 12 gol attı, kalesinde hiç gol görmedi. Ancak buna rağmen Porto'nun da zayıf yönleri bulunuyor. İşte temsilcimiz Beşiktaş için avantaj olabilecek, Porto'nun eksik yönleri şöyle:

BRAGA DIŞINDA GÜÇLÜ RAKİPLE OYNAMADILAR

Porto, bu sezon maç başına rakiplerine 8 şut şansı verdi. Portekiz temsilcisinin geride kalan 5 haftada Braga harici güçlü rakiplerle oynamamasına rağmen bu kadar şut imkanı vermesi, Beşiktaş için avantaj.



Mavi-beyazlılar bu sezon maç başına 13.4 faul yaptılar. Beşiktaş gibi kolay adam geçen oyuncuları olan bir takım, tehlikeli yerlerden faul kazanabilir. Bu da temsilcimizin gol bulma şansını artırıyor. Ayrıca maç başına 14.8 faul yapılarken, sert bir futbol oynamaya gerek kalmayacak gibi görünüyor.



Portekiz ekibi maç başına 19.8 şut çekiyor. Bu oran yüksek görünse de 6.6'sında isabet buluyorlar. Ayrıca maç başına şutların toplam 12.8'i uzaktan atıldığı için, Porto'lu oyuncuların ceza sahasına girmekte zorlandığı göze çarpan bir diğer istatistik. Kısaca, rakip ceza sahası dışında tutulduğu zaman şutlarının etkinliği de azalıyor.

TORRES, CORONA VE BRAHİMİ'YE DİKKAT

Porto, bu sezon maç başına 17.8 top çalma ile oynadı. Özellikle 4 orta saha orijinli isim top çalmada etkili oluyor. Maç başına 14 top kesme istatistiği yakalayan mavi-beyazlılar; orta saha ve defans oyuncuları top arası yaparken başarılı oluyor. Torres, Corona ve Brahimi gibi isimler çok rahat adam geçebiliyorlar, bu nedenle maç başına adam geçme istatistikleri de 11.4 olarak dikkat çekiyor. Mavi-beyazlılarda en fazla şut atan oyuncu, 5 maçta 5 gol atan Aboubakar'ın ardından 4 şutla Marega olurken, en çok kilit pas atan Alex Telles 3.2, en fazla adam geçen Brahimi de 4.8'lik istatistik yakaladı.



VİNCENT ABOUBAKAR VE PEREİRA CEZALI

Porto'da iki futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Portekiz temsilcisinde, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın yanı sıra 33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Maxi Pereira da cezasından dolayı bu akşam forma giyemeyecek. Aboubakar, geçen sezon siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynadığı maçta rakibine yönelik hareketi nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Bu cezası nedeniyle siyah-beyazlıların Lyon ile yaptığı iki karşılaşmada forma giyemeyen Aboubakar, cezasını bu akşamki maçta tamamlayacak.







SANSASYONEL SONUÇLAR!

Beşiktaş, 6 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde oldukça sansasyonel sonuçlara da imza attı. Barcelona (3-0), Chelsea (2-0), Liverpool (2-1), Paris Saint Germain (3-1), Manchester United (1-0), Napoli (3-2) gibi takımları yenmeyi başardı. Kara Kartallar, Devler Ligi'nde bugüne kadar yaptığı 36 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyet alırken 31 gol atıp 70 gol yedi.