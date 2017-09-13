 Hep bunu yapıyor! – Fotomaç – 13 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hep bunu yapıyor!

    Hep bunu yapıyor!

    Yaptığı hatalarla saç baş yolduran 'ın Sırp savunmacısı Dusko , yine takımını yaktı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz , G Grubu'ndaki ilk maçına deplasmanında çıktı. Dragao Stadı'nda maça iyi başlayan Siyah Beyazlılar, 13. dakikada Quaresma'nın ortasında Talisca'nın attığı golle skoru 1-0'a getirdi.

    Ardından Beşiktaş kalesinde baskı kuran Porto, kazandığı köşe vuruşunda Alex Telles'in yaptığı ortada Dusko 'in kendi kalesine topu göndermesiyle beraberliği yakaladı.

    Tosic'in yaptığı bu hata, futbolcunun eski vukuatlarını da anımsattı. Sırp oyuncu, günler önce Kartal'ın ligdeki son maçında kırmızı kart görerek Karabük deplasmanında takımını 10 kişi bıraktı.

    KENDİ KALESİNE 4. GOL
    Dusko Tosic, Porto deplasmanında kafayla topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş kariyerinde bunu 4. kez gerçekleştirmiş oldu. Tosic daha önce 2015-16 sezonunun 5. ve 6. haftalarında arka arkaya oynanan ve maçlarında kendi filelerini havalandırmıştı. Tosic, 2016-17 sezonunda ise Beşiktaş'ın 5-1 Konyaspor'u yendiği maçta atmıştı.

    ABOUBAKAR ONLARI DA YAKSIN!
    Tosic'in kendi kalesine attığı gol sonrası akıllara Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları geldi. Çebi maç öncesinde cezalı olan Porto golcüsü Aboubakar için "Bizi geçen sezon yaktı, şimdi de onları yakar inşallah' demişti.

    Tosic'in kendi ağlarına yolladığı topun ardından sosyal medyada bu açıklamalara gönderme yapılarak 'Aboubakar Porto'yu yakmadı ama Tosic yine Beşiktaş'ı yaktı' yorumları yapıldı.
    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hep bunu yapıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.