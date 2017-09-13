Hep bunu yapıyor!









Yaptığı hatalarla saç baş yolduran Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı Dusko Tosic, yine takımını yaktı.



Ardından Beşiktaş kalesinde baskı kuran Porto, kazandığı köşe vuruşunda Alex Telles'in yaptığı ortada Dusko



Tosic'in yaptığı bu hata, futbolcunun eski vukuatlarını da anımsattı. Sırp oyuncu, günler önce Kartal'ın ligdeki son maçında kırmızı kart görerek Karabük deplasmanında takımını 10 kişi bıraktı.



KENDİ KALESİNE 4. GOL

Dusko Tosic, Porto deplasmanında kafayla topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş kariyerinde bunu 4. kez gerçekleştirmiş oldu. Tosic daha önce 2015-16 sezonunun 5. ve 6. haftalarında arka arkaya oynanan



ABOUBAKAR ONLARI DA YAKSIN!

Tosic'in kendi kalesine attığı gol sonrası akıllara Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları geldi. Çebi maç öncesinde cezalı olan Porto golcüsü Aboubakar için "Bizi geçen sezon yaktı, şimdi de onları yakar inşallah' demişti.



Tosic'in kendi ağlarına yolladığı topun ardından sosyal medyada bu açıklamalara gönderme yapılarak 'Aboubakar Porto'yu yakmadı ama Tosic yine Beşiktaş'ı yaktı' yorumları yapıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş , G Grubu'ndaki ilk maçına Porto deplasmanında çıktı. Dragao Stadı'nda maça iyi başlayan Siyah Beyazlılar, 13. dakikada Quaresma'nın ortasında Talisca'nın attığı golle skoru 1-0'a getirdi.Ardından Beşiktaş kalesinde baskı kuran Porto, kazandığı köşe vuruşunda Alex Telles'in yaptığı ortada Dusko Tosic 'in kendi kalesine topu göndermesiyle beraberliği yakaladı.Tosic'in yaptığı bu hata, futbolcunun eski vukuatlarını da anımsattı. Sırp oyuncu, günler önce Kartal'ın ligdeki son maçında kırmızı kart görerek Karabük deplasmanında takımını 10 kişi bıraktı.Dusko Tosic, Porto deplasmanında kafayla topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş kariyerinde bunu 4. kez gerçekleştirmiş oldu. Tosic daha önce 2015-16 sezonunun 5. ve 6. haftalarında arka arkaya oynanan Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında kendi filelerini havalandırmıştı. Tosic, 2016-17 sezonunda ise Beşiktaş'ın 5-1 Konyaspor'u yendiği maçta kendi kalesine gol atmıştı.Tosic'in kendi kalesine attığı gol sonrası akıllara Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları geldi. Çebi maç öncesinde cezalı olan Porto golcüsü Aboubakar için "Bizi geçen sezon yaktı, şimdi de onları yakar inşallah' demişti.Tosic'in kendi ağlarına yolladığı topun ardından sosyal medyada bu açıklamalara gönderme yapılarak 'Aboubakar Porto'yu yakmadı ama Tosic yine Beşiktaş'ı yaktı' yorumları yapıldı. 13 Eylül 2017, Çarşamba Güncelleme: 23:08 Etiketler: Beşiktaş, Tosic, Kendi kalesine gol, Porto, Fenerbahçe, Gençlerbirliği







