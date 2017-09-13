Hep bunu yapıyor!
Yaptığı hatalarla saç baş yolduran Beşiktaş'ın Sırp savunmacısı Dusko Tosic, yine takımını yaktı.
Ardından Beşiktaş kalesinde baskı kuran Porto, kazandığı köşe vuruşunda Alex Telles'in yaptığı ortada Dusko Tosic'in kendi kalesine topu göndermesiyle beraberliği yakaladı.
Tosic'in yaptığı bu hata, futbolcunun eski vukuatlarını da anımsattı. Sırp oyuncu, günler önce Kartal'ın ligdeki son maçında kırmızı kart görerek Karabük deplasmanında takımını 10 kişi bıraktı.
KENDİ KALESİNE 4. GOL
Dusko Tosic, Porto deplasmanında kafayla topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş kariyerinde bunu 4. kez gerçekleştirmiş oldu. Tosic daha önce 2015-16 sezonunun 5. ve 6. haftalarında arka arkaya oynanan Gençlerbirliği ve Fenerbahçe maçlarında kendi filelerini havalandırmıştı. Tosic, 2016-17 sezonunda ise Beşiktaş'ın 5-1 Konyaspor'u yendiği maçta kendi kalesine gol atmıştı.
ABOUBAKAR ONLARI DA YAKSIN!
Tosic'in kendi kalesine attığı gol sonrası akıllara Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları geldi. Çebi maç öncesinde cezalı olan Porto golcüsü Aboubakar için "Bizi geçen sezon yaktı, şimdi de onları yakar inşallah' demişti.
Tosic'in kendi ağlarına yolladığı topun ardından sosyal medyada bu açıklamalara gönderme yapılarak 'Aboubakar Porto'yu yakmadı ama Tosic yine Beşiktaş'ı yaktı' yorumları yapıldı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:08
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Hep bunu yapıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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