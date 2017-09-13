Beşiktaş'ın Porto maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, ellerinden geleni yapıp en iyisi için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçını oynayacağız. Beşiktaş'ın başında 3. kez Portekiz'e geliyorum. Buranın 3 büyük takımıyla oynama fırsatı bulduk. Şimdi kazanmak istiyoruz.

Rakibimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı belli. Hedef Avrupa'da en iyi 10 takım arasında olmak. Bizim de Porto'nun da iyi takımı var. Takımların birbirini tanıdığı bir dünyada yaşıyoruz. Sorumluluk alarak bizden beklenti içinde olanlar için en doğru futbolu sergilemek istiyoruz. Sonuç ne olur bilmem ama en iyi oyunumuzu oynayacağız" şeklinde konuştu. Gruptan çıkmak istediklerini aktaran deneyimli teknik adam, "Bu gruptan çıkmak istiyoruz, umutlarımız ve beklentimiz var.

Umarım öyle olur. Porto'nun öncelikli tabii kendi sahasında taraftar gücü var. Biz de taraftarrımızın olmasını isterdik. Bu konuda UEFA'nın verdiği cezanın haksız olduğunu düşünüyorum. Gelen tüm oyuncular oynayabilir. İyi bir 11 yapacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin başında 18 kez Avrupa kupalarında sahada yer alan Şenol Güneş, bugünkü mücadeleyle Lucescu ile ortak olduğu rekorun da tek sahibi olacak.