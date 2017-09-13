 Çebi’den Aboubakar’a sitem – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Çebi’den Aboubakar’a sitem

    Çebi’den Aboubakar’a sitem

    Çebi, çarpıcı açıklamalar yaptı. Sözlerine, "Büyük takımlar, büyük takımlar ile maç yaparlar" diye başlayan Çebi; Aboubakar için de, "Aboubakar o gün bizi yaktı, inşallah bugün de onları yakar" yorumunu yaptı. İkinci Başkan, taraftarlardan da maça gelmemeleri talebini yineledi.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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