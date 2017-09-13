Çebi’den Aboubakar’a sitem

Çebi, çarpıcı açıklamalar yaptı. Sözlerine, "Büyük takımlar, büyük takımlar ile maç yaparlar" diye başlayan Çebi; Aboubakar için de, "Aboubakar o gün bizi yaktı, inşallah bugün de onları yakar" yorumunu yaptı. İkinci Başkan, taraftarlardan da maça gelmemeleri talebini yineledi.