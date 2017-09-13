 "Bizim için çok zor bir maç" – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    "Bizim için çok zor bir maç"

    "Bizim için çok zor bir maç"

    Siyah-beyazlı futbolcu Pepe, Porto maçı öncesi arkadaşlarını uyardı. Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan Pepe, "Bizim için zor bir maç olacak. Porto'nun çok iyi oyuncuları var. Teknik direktörleri de çok iyi. Bizim teknik direktörümüz de maça ilişkin uyarıları yaptı. 3 sene Porto'da yaşadım ve oynadım. Burada tekrar olmaktan mutluyum. Porto rakibimiz ve dikkat edilmesi gereken noktalara maçta dikkat edeceğiz" şeklinde konuştu.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:10
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