"Bizim için çok zor bir maç"
Siyah-beyazlı futbolcu Pepe, Porto maçı öncesi arkadaşlarını uyardı. Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan Pepe, "Bizim için zor bir maç olacak. Porto'nun çok iyi oyuncuları var. Teknik direktörleri de çok iyi. Bizim teknik direktörümüz de maça ilişkin uyarıları yaptı. 3 sene Porto'da yaşadım ve oynadım. Burada tekrar olmaktan mutluyum. Porto rakibimiz ve dikkat edilmesi gereken noktalara maçta dikkat edeceğiz" şeklinde konuştu.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:10
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
"Bizim için çok zor bir maç" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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