Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Beşiktaş'ın Porto ile karşılaşacağı maç öncesi Atiba Hutchinson'ın kasığındaki ağrılar nedeniyle maçta oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Porto ile karşılaşacak.
Dragao Stadı'nda saat 21:45'te başlayacak mücadele öncesi Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Tecrübeli orta sahanın kasığında ağrı olduğu öğrenildi.
Kanadalı yıldızın bu ağrıları nedeniyle maça ilk 11'de başlamama ihtimali belirdi.
Atiba'yla ilgili son durumun henüz netleşmediği ve oyuncunun kadroda olup olmayacağının maç saatinde belli olacağı kaydedildi.
Şenol Güneş'in, Atiba'nın forma giyememesi durumunda orta alanda Şilili yıldız Gary Medel'e görev vermesi bekleniyor.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:21
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Toplam 8
Yorum
TAYFUN BABA FUTBOL BİLGİN MÜTHİŞ. NE İZLİYOSUN SEN YA. TAKIMA UYACAK DERKEN HANGİ TAKIMA. BENCE TAKIM VALBUENAYA UYMASI GEREKİR.
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"Messi olmaz ama Emre olur"
Toplam 6
Yorum
Surmene Insallah
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 95
Yorum
ali Aykut Hocanın Hocalığı asla tartışılmaz.Aynı hoca FB'yi Uefa finaline yaklaştırmıştır,Lig ve 2 kez TR kupası şampiyonu yapmış,Suç yönetimde!
Beşiktaş'ta sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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