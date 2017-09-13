 Beşiktaş'ta sakatlık şoku – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    'ta sakatlık şoku

    Beşiktaş'ta sakatlık şoku

    'ın Porto ile karşılaşacağı maç öncesi 'ın kasığındaki ağrılar nedeniyle maçta oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz , bu akşam Porto ile karşılaşacak.

    Dragao Stadı'nda saat 21:45'te başlayacak mücadele öncesi Beşiktaş'ta şoku yaşanıyor. Tecrübeli orta sahanın kasığında ağrı olduğu öğrenildi.

    Kanadalı yıldızın bu ağrıları nedeniyle maça ilk 11'de başlamama ihtimali belirdi.

    Atiba'yla ilgili son durumun henüz netleşmediği ve oyuncunun kadroda olup olmayacağının maç saatinde belli olacağı kaydedildi.

    Şenol Güneş'in, Atiba'nın forma giyememesi durumunda orta alanda Şilili yıldız Gary Medel'e görev vermesi bekleniyor.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:21
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