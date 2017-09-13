Beşiktaş'ta sakatlık şoku

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Porto ile karşılaşacak.

Dragao Stadı'nda saat 21:45'te başlayacak mücadele öncesi Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Tecrübeli orta sahanın kasığında ağrı olduğu öğrenildi.

Kanadalı yıldızın bu ağrıları nedeniyle maça ilk 11'de başlamama ihtimali belirdi.

Atiba'yla ilgili son durumun henüz netleşmediği ve oyuncunun kadroda olup olmayacağının maç saatinde belli olacağı kaydedildi.

Şenol Güneş'in, Atiba'nın forma giyememesi durumunda orta alanda Şilili yıldız Gary Medel'e görev vermesi bekleniyor.