Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Portoyu 3-1 mağlup etmesi sonrası siyah-beyazlı taraftarlar galibiyeti çarşıda kutladı.
Şampiyonlar Ligi grup maçında Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yenmesiyle taraftarlar galibiyet sevincini Kartal Heykelinde kutladı. Portekiz'de oynanan Porto - Beşiktaş karşılaşması, Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmada son düdüğün çalınmasının ardından taraftarlar Beşiktaş Çarşıya akın ederek burada galibiyeti gönüllerince kutladı.
Yaklaşık 250 kişilik taraftar grubu marşlar eşliğinde galibiyeti kutlarken, yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:47
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Şenol Güneş'in jokeri kadrodan çıkarıldı
Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Beşiktaş taraftarı galibiyeti Çarşı’da kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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