 Alex Telles: ''Quaresma'yı durduracağım'' – Fotomaç – 13 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    : ''Quaresma'yı durduracağım''

    Alex Telles: ''Quaresma'yı durduracağım''

    Porto'nun savunma oyuncularından , Şampiyonlar Ligi'ndeki her takımın güçlü olduğunu ve Beşiktaş'ın da zorlu bir rakip olacağını dile getirdi.

    Geçmiş sezonlarda Galatasaray'da da forma giyen Telles, Türk futbolu hakkında bilgisinin olduğuna dikkati çekerek, "Beşiktaş'ı tanıyorum ancak iki senedir Türkiye'de oynamıyorum. Beşiktaş'ın çok oyuncusu değişti. Her sene takımların oyun tarzları da değişebilir. İsmen bildiğim oyuncular var. Değerli ve kaliteli oyuncular, dolayısıyla Beşiktaş bizim için güçlü ve zor bir rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bütün takımlar güçlü. Bunun farkında olarak, konsantrasyonumuzu kaybetmeden elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

    Yarınki karşılaşmada 'yı nasıl durduracağı yönündeki soruyu yanıtlayan Telles, şunları söyledi:

    "Hafta içinde Beşiktaş'ı, dolayısıyla karşımda oynayacak oyuncuları izledim. Çalışmam gereken konulara değindik. Quaresma, Porto ve Beşiktaş tarihinde önemli bir oyuncu. Dikkat etmem gereken konuları biliyorum. Maç içinde bunlara dikkat ederek, rakiplerimi durdurmak için elimden geleni yapacağım."

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alex Telles: ''Quaresma'yı durduracağım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.