Alex Telles: ''Quaresma'yı durduracağım''

Geçmiş sezonlarda Galatasaray'da da forma giyen Telles, Türk futbolu hakkında bilgisinin olduğuna dikkati çekerek, "Beşiktaş'ı tanıyorum ancak iki senedir Türkiye'de oynamıyorum. Beşiktaş'ın çok oyuncusu değişti. Her sene takımların oyun tarzları da değişebilir. İsmen bildiğim oyuncular var. Değerli ve kaliteli oyuncular, dolayısıyla Beşiktaş bizim için güçlü ve zor bir rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bütün takımlar güçlü. Bunun farkında olarak, konsantrasyonumuzu kaybetmeden elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Yarınki karşılaşmada Ricardo Quaresma'yı nasıl durduracağı yönündeki soruyu yanıtlayan Telles, şunları söyledi:

"Hafta içinde Beşiktaş'ı, dolayısıyla karşımda oynayacak oyuncuları izledim. Çalışmam gereken konulara değindik. Quaresma, Porto ve Beşiktaş tarihinde önemli bir oyuncu. Dikkat etmem gereken konuları biliyorum. Maç içinde bunlara dikkat ederek, rakiplerimi durdurmak için elimden geleni yapacağım."