Alex Telles: ''Quaresma'yı durduracağım''
Porto'nun savunma oyuncularından Alex Telles, Şampiyonlar Ligi'ndeki her takımın güçlü olduğunu ve Beşiktaş'ın da zorlu bir rakip olacağını dile getirdi.
Geçmiş sezonlarda Galatasaray'da da forma giyen Telles, Türk futbolu hakkında bilgisinin olduğuna dikkati çekerek, "Beşiktaş'ı tanıyorum ancak iki senedir Türkiye'de oynamıyorum. Beşiktaş'ın çok oyuncusu değişti. Her sene takımların oyun tarzları da değişebilir. İsmen bildiğim oyuncular var. Değerli ve kaliteli oyuncular, dolayısıyla Beşiktaş bizim için güçlü ve zor bir rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bütün takımlar güçlü. Bunun farkında olarak, konsantrasyonumuzu kaybetmeden elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Yarınki karşılaşmada Ricardo Quaresma'yı nasıl durduracağı yönündeki soruyu yanıtlayan Telles, şunları söyledi:
"Hafta içinde Beşiktaş'ı, dolayısıyla karşımda oynayacak oyuncuları izledim. Çalışmam gereken konulara değindik. Quaresma, Porto ve Beşiktaş tarihinde önemli bir oyuncu. Dikkat etmem gereken konuları biliyorum. Maç içinde bunlara dikkat ederek, rakiplerimi durdurmak için elimden geleni yapacağım."
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:03
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Milli Takıma G.Saray damgası
Toplam 8
Yorum
sebo arkadaşın dediği gibi alıştık milli takıma bile oğuz hanı kamuoyunun baskısı ile zorla aldırıldı hırvat maçını kim aldırdı cenk oğuzhanBÖYLE
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Kartalsın, İrma kasırgası gibi yıkarsın!
Toplam 19
Yorum
gfbliye Sen önce vardar varamazın hangi ligde kaçıncı olduğunu öğren sonra bjk ye laf yap fb karışıyor kaçıncı sırada ona bak sonra başkalarına bak
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Kocaman'dan diriliş formülü!
Toplam 20
Yorum
fb kaos futbolu oynuyoruz ne oynadığımız belli değil hücum desen hücu yapmıyoruz defans desen her maçta gol yiyoruz :S
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