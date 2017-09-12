Yüksek uçuyor
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Porto istim üstünde. Ligin ilk 5 haftasını kayıpsız geçen Portekiz ekibi, evindeki 3 maçını 10 golle kazandı. Aboubakar'ın yokluğunda Conceiçao yarın takımını çift forvetle oynatacak
?Juve'ye takılmıştı
Şampiyonlar Ligi'nin en tecrübeli kulüplerinden biri (22 kez) olan Porto, Avrupa kupalarında evinde oynadığı son 7 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Geçen sezon gruplarda evinde 7 puan toplayan Portekiz temsilcisi, son 16'da Juventus'a iki maçta da mağlup olarak, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.
Aboubakar yok ama...
Aboubakar'ın cezası nedeniyle forma giyemeyeceği sınavda Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao çift forvetten yine vazgeçmeyecek. Portekiz'in prestijli spor gazetesi A Bola, Porto'nun yarın 4-4-2 dizilişiyle sahaya çıkacağını ve forvet hattında Marega ile Soares ikilisinin forma giyeceğini okurlarına duyurdu. Söz konusu ikili, Porto'nun bu sezon oynadığı 5 lig maçında 4 gole imza attı.
Porto ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında oynadıkları 4 maçta Portekiz ekibi 3 kez kazanırken bir maç ise berabere bitti.
İngiliz hakem yönetecek
Beşiktaş ile Porto arasında Şampiyonlar Ligi G Grubun'da oynanacak ilk hafta müsabakasını yönetecek hakem belli oldu. UEFA, Portekiz'in Porto şehrinde yer alan Estadio do Dragao Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak zorlu karşılaşmayı İngiliz hakem Antony Taylor'ın yöneteceğini duyurdu. Taylor'ın yardımcılıklarını ise Gary Beswick ile Adam Nun yapacak.
96 milyon Dolar kredi!
Mevcut borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen Beşiktaş, yürüttüğü kredi görüşmeleri hakkında yeni bir açıklama yaptı. İlk duyurusunu 5 Temmuz'da yapan siyah-beyazlı kulüp, dün ise, "Denizbank ve Ziraat Bankası arasında güncel kredilerin refinansmanı ve ticari borçların finansmanında kullanılmak için 96 milyon 400 bin dolar kerdi için mutabakata varılmıştır" açıklamasını yaptı.
UEFA itirazı reddetti
UEFA Tahkim Kurulu, geçen sezon Avrupa Ligi'nde Fransa'da oynanan Lyon maçında çıkan olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilen 2 yıl içinde benzer olayların tekrar yaşanması halinde uygulanacak bir yıl Avrupa kupalarından men ve 100 bin Euro para cezasına yapılan itirazı kabul etmedi. Beşiktaş Kulübü, cezanın onandığını sitesinden yaptığı açıklama ile kamuoyuna bildirdi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 09:45
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Bir de buradan bak
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Nereden bakarsak bakalım iyi gitmiyor Fenerbahçemiz.
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Galatasaray 'Yiğit'ine sahip çıktı!
Toplam 3
Yorum
drogba Adam VIP'te oturuyor.Gidip Antalya tribününde değil..O zaman VIP'te de ayıracaksın yer kimse gık demiyecek..Sonuçta spor bu,karışık izlenmes
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"Oliver Kahn'ın rekorunu kıracak"
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR Böyle giderse ilk gelen topları gol yeme rekoru kıracak , kaptan.
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