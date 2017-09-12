 UEFA Beşiktaş’ın cezasını onadı! – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    UEFA Beşiktaş’ın cezasını onadı!

    UEFA Beşiktaş’ın cezasını onadı!

    Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Lyon ile deplasmanda oynanan maçın ardından verilen 2 yıl ertelemeli 1 yıl Avrupa'dan men cezasının UEFA Disiplin Komitesi tarafından onandığını açıkladı.

    Açıklamada, "Kulübümüz tarafından karara karşı UEFA Temyiz Kurulu nezdinde başvuru 14.06.2017 tarihinde yapılmış olup, kulübümüzün sözlü savunmaları, UEFA'nın Nyon'da bulunan merkezinde 13.07.2017 tarihinde yapılan duruşmada dinlenmiştir. UEFA Temyiz Kurulu tarafından 17.07.2017 tarihinde gönderilen kısa kararda, kulübümüzün temyiz başvurusunun reddedildiği ve UEFA Disiplin Komitesinin kararının onandığı bildirilmiş olup UEFA nezdinde karar kesinleşmiştir" denildi.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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