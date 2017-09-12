 Şenol Güneş konuşuyor – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Şenol Güneş konuşuyor

    Şenol Güneş konuşuyor
    SİYAH-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Tecrübeli çalıştırıcı TSİ 19.00'da Porto'daki Dragao Stadı'nda, bir futbolcuyu da yanına alarak Devler Ligi ilk maçıyla ilgili soruları yanıtlayacak.
    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:36
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