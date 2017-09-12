Şenol Güneş konuşuyor
SİYAH-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Tecrübeli çalıştırıcı TSİ 19.00'da Porto'daki Dragao Stadı'nda, bir futbolcuyu da yanına alarak Devler Ligi ilk maçıyla ilgili soruları yanıtlayacak.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 22:36
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