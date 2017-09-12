''Quaresma'yı durduracağım''
Porto'nun savunma oyuncularından Alex Telles, Şampiyonlar Ligi'ndeki her takımın güçlü olduğunu ve Beşiktaş'ın da zorlu bir rakip olacağını dile getirdi.
Geçmiş sezonlarda Galatasaray'da da forma giyen Telles, Türk futbolu hakkında bilgisinin olduğuna dikkati çekerek, "Beşiktaş'ı tanıyorum ancak iki senedir Türkiye'de oynamıyorum. Beşiktaş'ın çok oyuncusu değişti. Her sene takımların oyun tarzları da değişebilir. İsmen bildiğim oyuncular var. Değerli ve kaliteli oyuncular, dolayısıyla Beşiktaş bizim için güçlü ve zor bir rakip olacak. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, bütün takımlar güçlü. Bunun farkında olarak, konsantrasyonumuzu kaybetmeden elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Yarınki karşılaşmada Ricardo Quaresma'yı nasıl durduracağı yönündeki soruyu yanıtlayan Telles, şunları söyledi:
"Hafta içinde Beşiktaş'ı, dolayısıyla karşımda oynayacak oyuncuları izledim. Çalışmam gereken konulara değindik. Quaresma, Porto ve Beşiktaş tarihinde önemli bir oyuncu. Dikkat etmem gereken konuları biliyorum. Maç içinde bunlara dikkat ederek, rakiplerimi durdurmak için elimden geleni yapacağım."
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:19
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
''Quaresma'yı durduracağım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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