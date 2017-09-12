''Oynamaz mı oynar tabi''

Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş G Grubu ilk maçında Porto ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Şenol Güneş ve tecrübeli savunmacı Pepe, basın toplantısında soruları yanıtladı.

İşte Pepe'nin açıklamaları:

"Bizim için zor bir maç olacak. Porto'nun güçlü bir kadrosu var. Teknik direktörümüz gerekli uyarıları yaptı. Buna göre hazırlıklarımızı yaptık. 3 sene Porto'da futbol oynadım. Eşimle birlikte bu şehirde çok güzel bir anılarımız var. Tekrardan burada olduğum için mutluyum."

'Benim için duygusal olacak'

"Bu kupayı 3 defa kazandım, bunun tecrübesine sahibim. Her oyuncunun bildiği gibi, burada ülkelerin en iyi takımları oynuyor. Beşiktaş olarak yarın iyi bir sonuç almak istiyoruz. Benim için duygusal olacak. Porto'da kendimi dünyaya tanıttım. Duygularımı kenara alıp Beşiktaş için elimden geleni yapacağım. Real Madrid'i bırakıp Beşiktaş'a gelmem futbolu mutlu olarak oynamam için gerekliydi. Daha önce Porto ve Real Madrid'de de mutluydum. Quaresma ile birlikte yeniden aynı takımda olmak güzel bir duygu."

Şenol Güneş'in değerlendirmeleri:

"İlk maçımızı oynayacağız. 4 takım için de önemli. Beşiktaş'ın başında 3. kez Portekiz'e geliyorum. Lizbon, Benfica, Porto... Kazanmak istiyoruz, öncelikli hedefimiz budur. Rakibimizin de gücünü biliyoruz, kalitesini biliyoruz. Avrupa'da en iyi 10 takım arasında olma hedefini düşünürsek, yarınki oyunumuzla kazanmak istiyoruz. Takımların artık birbirini tanıdığı bir dünyada yaşıyoruz, dolayısıyla bilinmeyen bir şey yok."

'Birileri yanlış bilgi sunmuş'

"Şu anda tüm oyuncularımızı buraya getirdik. Onlar içerisinde bir 11 yapacağız. Gökhan Gönül dışında gelmeyen oyuncumuz yok. Sağ bekte Adriano ve Necip oynayabilir. Medel sağda oynamadı. Niyeyse birileri öyle oynadığı şeklinde bilgileri sunmuş. Medel sağ bekte oynamaz mı, oynar tabii. Sağ açıkta da oynar. Necip'in durumunu da gördük son maçta. Medel tabii ki tecrübeli bir oyuncu, her yerde oynayabilecek bir oyuncu. Sağ açıkta da oynayabilir."

'Güçlü bir rakip'

"Gruptan çıkmak istiyoruz, bunun için kazanmamız gereken maçlar var. Umarım öyle olur. Zor bir grup tabii ki. Grupta her türlü sonuç olabilir. En iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Gruptan çıkmak istiyoruz. Porto, teknik ve çabuk oynayan bir takım. Birbirleriyle uyumlular. Ligde de puan kayıpları yok. Güçlü bir rakip. Yetenekli oyuncuları var, uyumları iyi, bu yıl daha da oturmuş kadroları var."

'Haksızlığa uğradık'

"Taraftar olarak her iki tarafın taraftarının da olmasını istiyoruz. Geçen sene haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Ligde oyun akışı olarak beklentimizin altında olduğunu söyleyebilirim. Bundan daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Aboubakar'ın yarınki maçta oynamayacak olması bizim için sevindirici. Bize geldiğinden bu yana kendisini çok geliştirdi."