 Monaco, İstanbul'a taraftarını getirmeyecek – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Monaco, İstanbul'a taraftarını getirmeyecek

    Monaco, İstanbul'a taraftarını getirmeyecek

    Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Fransız temsilcisi Monaco, İstanbul deplasmanına taraftarını getirmeyeceğini açıkladı.

    Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "1 Kasım'da Beşiktaş ile İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 4. maçına taraftar götürmek için organizasyon yapılmayacak. Deplasman maçı için bilet satışı olmayacaktır" ifadeleri yer aldı. Bu kararın, olası taraftar olaylarını engellemek için alındığı öğrenildi.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:37
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