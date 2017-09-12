Monaco, İstanbul'a taraftarını getirmeyecek

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "1 Kasım'da Beşiktaş ile İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 4. maçına taraftar götürmek için organizasyon yapılmayacak. Deplasman maçı için bilet satışı olmayacaktır" ifadeleri yer aldı. Bu kararın, olası taraftar olaylarını engellemek için alındığı öğrenildi.