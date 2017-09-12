Monaco, İstanbul'a taraftarını getirmeyecek
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Fransız temsilcisi Monaco, İstanbul deplasmanına taraftarını getirmeyeceğini açıkladı.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "1 Kasım'da Beşiktaş ile İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 4. maçına taraftar götürmek için organizasyon yapılmayacak. Deplasman maçı için bilet satışı olmayacaktır" ifadeleri yer aldı. Bu kararın, olası taraftar olaylarını engellemek için alındığı öğrenildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 19:37
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Monaco, İstanbul'a taraftarını getirmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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