Monaco duyurdu
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Fransız temsilcisi Monaco, İstanbul deplasmanına taraftarını getirmeyeceğini açıkladı.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, "1 Kasım'da Beşiktaş ile İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 4. maçına taraftar götürmek için organizasyon yapılmayacak. Deplasman maçı için bilet satışı olmayacaktır" ifadeleri yer aldı. Bu kararın, olası taraftar olaylarını engellemek için alındığı öğrenildi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 11:53
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Selçuk İnan gönderiliyor
Toplam 14
Yorum
Gsli Hadi çok Galatasaray ı seviyosan maaşından indirim yap o zaman anlarızki kaptansın
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
tutkun61 Fb liler nasıl da kıskanıyor .Büyüksün trabzonum
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Makine stop etti
Toplam 1
Yorum
Aslan TAKIMIMIZ IYI YOLDA BAZI SORUNLARIMIZ VAR BASTA RAKIP KORNERLER VE YAN ORTALADA MUSLERA COK KÖTÜ BILE DEGIL HIC YOK
Monaco duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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