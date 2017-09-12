Marcelo rakibin boğazını sıktı!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Marcelo Guedes'ten şaşırtan hareket! Lyon'un yeni transferlerinden Marcelo Guedes, takımının ligde Guingamp'ı 2-1 yendiği maçtaki bir görüntüsüyle oldukça dikkati çekti. Mücadelede bir pozisyon sonrasında rakibiyle kafa kafaya gelen Marcelo'nun sinirlerine hakim olamayarak Guingamplı oyuncunun boğazını sıktığı görüldü. Sezon başında Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro'ya transfer olan Marcelo karşılaşmayı sarı kartla tamamladı.