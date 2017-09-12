Fikret Orman'dan Porto yorumu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na yaptığı dostluk ziyaretinde yarınki Porto maçından "Hayırlı bir sonuçla döneceklerini umduğunu" söyledi.
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman şu açıklamalarda bulundu: "Takımımız oldukça moralli. Biz de yarın ki Porto maçından hayırlı bir sonuçla döneceğimizi umuyorum. Geçen sene son karşılaşmada kaçırdığımız son 16 turuna bu yıl kalacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ziyaretinde Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da," Beşiktaş'a Estadio do Dragao Stadında sonsuz başarılar diliyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesine sahip bir kadroyu barındıran Beşiktaşımızın, Porto'dan istediğimiz sonuç elde edeceğini ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 16:41
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Yeni kral Garry Rodrigues
Toplam 12
Yorum
karakartal G.saray top çevirip rakibi üstüne çekiyor sonrasında defansın arkasına çoğunlukla Rodrigues'in kanadına topu aktararak sonuca gidiyor
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 19
Yorum
alik ekici,guiliano,valbuena,aatıf yada souza,ekic,guiliano,i,valbuena en iyi orta saha olur.alperde sakatlıktan çıkınca oynamalı
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F.Bahçe'de sistem değişiyor!
Toplam 19
Yorum
1907 Kalede Volkan olduğu sürece biz iki elimizle bi şeyimizi doğrultamayız.. Kameni ya da Ertan geçse daha iyi olur
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