 En skorer Kartal kim olur? – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    En skorer Kartal kim olur?

    En skorer Kartal kim olur?

    Devler Ligi resmi sosyal medya hesabı, “Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın en skorer ismi kim olur?” paylaşımında bulunurken; Cenk, Q7, Babel ve Negredo’nun resimlerini koydu

    UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Cenk Tosun, Negredo, Quaresma ve Babel'in fotoğraflarının kullanıldığı paylaşımda "Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın en skorer ismi kim olur?" sorusu soruldu.

    Siyah-beyazlıların skorer isimlerinden Cenk Tosun, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde rakip fileleri 1 kez havalandırırken; Quaresma ise 3'ü Beşiktaş formasıyla olmak üzere toplam 10 gol kaydetti. Babel, Liverpool formasıyla Devler Ligi'nde (eleme+gruplar) 9 gol atarken, Negredo ise Manchester City, Valencia ve Sevilla formalarıyla (eleme+gruplar) 7 gol kaydetti.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:29
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