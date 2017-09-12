En skorer Kartal kim olur?

UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Şampiyonlar Ligi resmi hesabından Cenk Tosun, Negredo, Quaresma ve Babel'in fotoğraflarının kullanıldığı paylaşımda "Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın en skorer ismi kim olur?" sorusu soruldu.Siyah-beyazlıların skorer isimlerinden Cenk Tosun, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde rakip fileleri 1 kez havalandırırken; Quaresma ise 3'ü Beşiktaş formasıyla olmak üzere toplam 10 gol kaydetti. Babel, Liverpool formasıyla Devler Ligi'nde (eleme+gruplar) 9 gol atarken, Negredo ise Manchester City, Valencia ve Sevilla formalarıyla (eleme+gruplar) 7 gol kaydetti.