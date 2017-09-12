Cenk Tosun'dan sürpriz
Son haftalar yükselen bir grafik çizen Cenk Tosun son olarak Karabükspor maçında hocası Şenol Güneş ile arasında yaşanan kriz sonrası Porto maçında bir sürprize hazırlanıyor.
Milli Takıma 3 puanı getiren golü atan Cenk Tosun, Beşiktaş'ı da sırtlayan isimlerden. Porto karşısında da Şenol Güneş'in en önemli silahı olacak. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Porto ile mücadelede edecek olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun gol atması durumunda, sevincini hocası Şenol Güneş ile birlikte kutlayacağı ve bir anlamda hocasından özür dileyeceği iddia edildi
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 15:02
-
Sadece o mu savaşıyor!
Toplam 32
Yorum
erhan koyuncu Aykut bey yönetimin zoruna gitmesin gerçekler ortada adam sahada herşeyiğle oynuyor.
-
Yöneticiler dondu kaldı
Toplam 17
Yorum
karakartal Yöneticiler daha çooook şaşıracak.sadece iyi transferler yapmakla olmuyor bu işler.
-
Sadece o mu savaşıyor!
Toplam 32
Yorum
alpr her maç gerçek anlamda yürekten oynayan adam.yalan mı yani?
Cenk Tosun'dan sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.