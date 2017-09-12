Cenk Tosun'dan sürpriz

Milli Takıma 3 puanı getiren golü atan Cenk Tosun, Beşiktaş'ı da sırtlayan isimlerden. Porto karşısında da Şenol Güneş'in en önemli silahı olacak. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Porto ile mücadelede edecek olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun gol atması durumunda, sevincini hocası Şenol Güneş ile birlikte kutlayacağı ve bir anlamda hocasından özür dileyeceği iddia edildi