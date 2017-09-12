 Cenk Tosun'dan sürpriz – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Cenk Tosun'dan sürpriz

    Cenk Tosun'dan sürpriz

    Son haftalar yükselen bir grafik çizen Cenk Tosun son olarak Karabükspor maçında hocası Şenol Güneş ile arasında yaşanan kriz sonrası Porto maçında bir sürprize hazırlanıyor.

    Milli Takıma 3 puanı getiren golü atan Cenk Tosun, Beşiktaş'ı da sırtlayan isimlerden. Porto karşısında da Şenol Güneş'in en önemli silahı olacak. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Porto ile mücadelede edecek olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun gol atması durumunda, sevincini hocası Şenol Güneş ile birlikte kutlayacağı ve bir anlamda hocasından özür dileyeceği iddia edildi

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:02
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