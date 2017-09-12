 Çebi'den flaş Aboubakar yorumu – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Çebi'den flaş yorumu

    Çebi'den flaş Aboubakar yorumu

    İkinci Başkanı , ' geçen sezon bizi yaktı. İnşallah bu kez de 'yu yakar' dedi.

    Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak olan kafilesi, Portekiz'e ulaştı. Havalimanında takımı karşılayan basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı , gruptaki ilk maçta galibiyeti hedeflediklerini söyledi.

    Takımın durumunun iyi olduğunu ve dinlenerek Portekiz'e geldiğini belirten Çebi, "Sorun yok. Büyük takımlar, büyük takımlarla maç yaparlar. Biz de büyük takımız, burada büyük bir takımla maç yapacağız, sonuç sonra geliyor." dedi.

    Porto'nun güçlü bir takım olduğunu kaydeden Çebi, "Yarın belki üç puan alırız ve eve döneriz. Önemli bir maça çıkacağız." ifadelerini kullandı.

    Geçen sezon UEFA'nın kulübe verdiği cezanın ardından 2016-2017'deki Avrupa maçlarına taraftar götürmeme kararı almalarına rağmen, Porto'ya bazı siyah-beyazlıların gelmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, şunları aktardı:

    "Polisiye tedbir alamayız. Gelmemelerini rica ettik. Buradaki kulüplere de 'taraftarlarımızı getirmeyeceğiz' diye söyledik. Haksız uygulamalara maruz kalıyoruz. UEFA ve tahkim kurullarında istediğimiz sonuçları alamadık. Haklı olduğumuz yerlerde haksız duruma düştük. Bu nedenle fedakarlığı taraftarlarımızdan istedik. Umarım uyarlar."

    Geçen sezon Beşiktaş forması giyen Porto'nun Kamerunlu oyuncusu Vincent 'ın siyah-beyazlı formayla gördüğü kırmızı kartın hatırlatılması üzerine Çebi, "Aboubakar bunu değerlendirsin. O gün bizi yaktı, inşallah Porto'yu da yakar. O gün bizi zor durumda bıraktı. İyi futbolcu, bize çok katkı verdi ama o günü unutmuş değilim. O gün Beşiktaş'a zarar verdi, inşallah bunlardan ders çıkarmıştır. Her futbolcunun bundan ders alması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

    Karabük'ün ardından Porto'da da sıcak bir havanın olduğunun hatırlatılması üzerine Çebi, "Buraya rahat gelsinler diye Karabük'te ön alıştırma yaptık." diye konuştu.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:04
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