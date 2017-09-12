Bilerek yapmadım
Quaresma, Karabük maçında Ali Palabıyık ile aralarında yaşanan pozisyon için, “Hakem de bilerek yapmadığımın farkında” dedi
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Karabükspor maçında Ali Palabıyık ile arasında yaşanan pozisyonla ilgili açıklama yaptı. İşte Portekizli yıldızın sosyal medyadan paylaştığı açıklaması: "Son maçta olanlarla ilgili açıklama.. O hareketi bilerek yapmadım. Hakemin kendisi de bunun farkında. Olayı o anda çözdük. Ben profesyonel bir oyuncuyum. Sahada takım için her şeyimi veririm.
Bazen hırsıma yenik düştüğüm bilinir. Ancak rakip takıma ve oyunculara saygım vardır. Sahaya bıçak atılan karşılaşmada sorunu yine ben çözdüm. Sonra sessizliğimi korudum. Futbol ailelerin neşesi olmalı. Her kulüpten arkadaş edindim ve böyle de yapmaya devam edeceğim. Herkese kucak dolusu sevgiler."
Bazen hırsıma yenik düştüğüm bilinir. Ancak rakip takıma ve oyunculara saygım vardır. Sahaya bıçak atılan karşılaşmada sorunu yine ben çözdüm. Sonra sessizliğimi korudum. Futbol ailelerin neşesi olmalı. Her kulüpten arkadaş edindim ve böyle de yapmaya devam edeceğim. Herkese kucak dolusu sevgiler."
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 01:29
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