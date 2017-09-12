UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadelenin oynanacağı Porto şehrine ulaştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu ülkeye geldi.
Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla hareket eden siyah-beyazlı kafile, kente ulaştı. Beşiktaşlı oyuncuları, birkaç siyah-beyazlı taraftar karşılarken, havalimanındaki Portekizliler de özellikle vatandaşları Pepe ile Ricardo Quaresma'ya büyük ilgi gösterdi. Portekizli futbolseverler, bu oyuncuların yanı sıra Beşiktaş'ın diğer tecrübeli isimleri Adriano Correia ve Alvaro Negredo ile fotoğraf çektirip, imza aldı. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de bazı Portekizli futbolseverlerin atkılarını imzaladı.
Portekizli basın mensuplarının da Beşiktaş'a ilgisi yoğun oldu.
Bu arada, bu sezon Avrupa kupasındaki deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı alan Beşiktaş Kulübünün bu yöndeki uyarılarına rağmen, bazı siyah-beyazlı taraftarların da Porto'ya geldiği görüldü.
Beşiktaş, Porto karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:07
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
-
Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
-
Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
Beşiktaş Porto'ya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.