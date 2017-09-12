 Beşiktaş Porto'ya indi – Fotomaç – 12 Eylül 2017
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    12 Eylül 2017, Salı
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    Beşiktaş Porto'ya indi

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında deplasmanda ile karşılaşacak olan , mücadelenin oynanacağı Porto şehrine ulaştı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında yarın Portekiz temsilcisi ile deplasmanda karşılaşacak , bu ülkeye geldi.

    Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla hareket eden siyah-beyazlı kafile, kente ulaştı. Beşiktaşlı oyuncuları, birkaç siyah-beyazlı taraftar karşılarken, havalimanındaki Portekizliler de özellikle vatandaşları Pepe ile Ricardo Quaresma'ya büyük ilgi gösterdi. Portekizli futbolseverler, bu oyuncuların yanı sıra Beşiktaş'ın diğer tecrübeli isimleri Adriano Correia ve Alvaro Negredo ile fotoğraf çektirip, imza aldı. Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi de bazı Portekizli futbolseverlerin atkılarını imzaladı.

    Portekizli basın mensuplarının da Beşiktaş'a ilgisi yoğun oldu.

    Bu arada, bu sezon Avrupa kupasındaki deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararı alan Beşiktaş Kulübünün bu yöndeki uyarılarına rağmen, bazı siyah-beyazlı taraftarların da Porto'ya geldiği görüldü.

    Beşiktaş, Porto karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

    1. 12 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:07
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