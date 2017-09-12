Beşiktaş Porto’ya gitti
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Porto ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için bu sabah özel uçakla Porto'ya gitti.
Beşiktaş, son çalışmasını maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda TSİ 21.30'da yapacak. Antrenmandan önce TSİ 21.00'de ise Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 12:44
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Taraftar mutlu olacak
Toplam 7
Yorum
Fener Kadıköyde gsye yenildiğimizde ne söyleceksiniz merak ediyorum bu fulbolla beraberlik veya yenilgi gördüğüm bu
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Sırada Cafer, Mücahit var
Toplam 8
Yorum
burak berk kadro iyi oldu havaya giren yok bu takım yarışır işte 2 hafta önce bunu diyemez dik ....
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Sadece o mu savaşıyor!
Toplam 27
Yorum
hep aynı takımı şampiyon eden tkdirtörler gönderildi takımda en iyi oynayanlar gönderildi muthuş tezahurat yapan seyirci kovuldu valbue sonun yakın
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