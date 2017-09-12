Beşiktaş Porto’ya gitti

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Porto ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için bu sabah özel uçakla Porto'ya gitti.

Siyah-beyazlı kafilede Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri; Ahmet Ürkmezgil, Metin Albayrak ve Ahmet Cihat Kumuşoğlu yer aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Porto maçı kadrosuna tüm oyuncuları dahil etti.



Beşiktaş, son çalışmasını maçın oynanacağı Dragao Stadı'nda TSİ 21.30'da yapacak. Antrenmandan önce TSİ 21.00'de ise Güneş, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.